Prekliaty rok? 2023 sa začal nešťastiami: Vražda v Michalovciach, nešťastný pád či mŕtvy muž v Bratislave

BRATISLAVA - Z nového roka sme ukrojili len dva týždne, no už je bohatý na nešťastné udalosti. Odštartovala to vražda bývalej zdravotnej sestry Eriky v Michalovciach. Tú mal pre peniaze dobodať len 18-ročný Valentín z miestnej osady. Tým sa však rok 2023 len začal.

Po dva a pol roku pandémie, lockdownov a jeho nešťastnom závere, kedy Slovenskom otriasla smrť mladých študentov na zastávke v Bratislave, ako aj prvý teroristický útok, sa rok 2023 nezačal práve šťastne. Hneď v jeho prvý deň Slovensko obletela správa o vražde 46-ročnej Michalovčanky Eriky. Tú mal napadnúť a brutálne dobodať len 18-roćný Valentín z miestnej osady. V súčasnosti je vo väzbe a čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy.

Na ľudí mieril plynovou zbraňou

Ešte v ten deň, dve hodiny po polnoci muž na Štefánikovej ulici v Poprade v blízkosti autobusovej zastávky a kostola vulgárne nadával trom ľuďom a mieril na nich plynovou strelnou zbraňou. "Týmto konaním u nich vzbudil dôvodnú obavu o ich životy a zdravie. Polícia muža v krátkom čase vypátrala a zadržala, skončil v cele policajného zaistenia," uviedla vtedy policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Muž mieril zbraňou na syna

Zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, ako aj trestného činu nebezpečného vyhrážania polícia obvinila 71-ročného muža z Popradu.Muž sa vyhrážal synovi zabitím. "Popradčan pri sebe bez povolenia držal krátku strelnú zbraň, pôvodne expanzná, typ revolver, ktorá bola nedovolene upravená na strelnú palnú zbraň, pričom nemal príslušné povolenie v zmysle zákona o strelných zbraniach a strelive. Muž si taktiež bez povolenia zadovážil a držal malokalibrové náboje, ktoré boli funkčné a spôsobilé streľby," uviedla hovorkyňa Jana Ligdayová.

Ako ďalej povedala, muž na Nový rok v mieste svojho bydliska namieril zbraň na svojho syna, pričom sa mu vyhrážal zabitím. Konanie staršieho muža vzbudilo u syna obavu. Policajná hliadka muža zadržala a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. "Vyšetrovateľom bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby," dodala krajská policajná hovorkyňa.

Vražda pri Dunajskej Strede

Deň pred sviatkom Troch kráľov okrese Dunajská Streda v obci Veľké Dvorníky objavili záchranári telo mŕtveho muža. Keď na miesto prišli, muž už bol nejaký čas mŕtvy. Podľa polície išlo o násilný trestný čin, pro ktorom zomrel 43-ročný muž. Napadol ho jeho vlastný brat.

Policajti začali vo veci trestné stíhanie pre zločin vraždy. "V jednom z rodinných domov v obci Veľké Dvorníky, v okr. Dunajská Streda, došlo včera popoludní k incidentu medzi dvomi osobami. Jedna z osôb pri ňom utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Do obce bol vyslaný policajný výjazd, ktorý vykonal rozsiahlu obhliadku miesta činu. Polícia k prípadu prizvala aj znalcov z odboru zdravotníctva," ozrejmila polícia s tým, že podozrivú osobu zadržali.

Mŕtve telo na Železnej studničke

Na sviatok Troch kráľov sa na bratislavskej Železnej studničke v jednom z altánkov našlo telo mŕtveho muža. Pôvodné informácie hovorili o tom, že je dobodaný, no údajne sa pri ňom mal nájsť aj list.

Smrť squashistu Miroslava Cellera

V sobotu 7. januára v Bratislavskom Starom Meste po nešťastnom páde zo schodov jedného z podnikov, zomrel športovec Miroslav Celler. Mal len 31 rokov. Jeho smrť polícia vyšetruje ako usmrtenie. Podľa doterajších informácií mal aj s kamarátom spadnúť zo schodov. Napriek privolaným záchranárom, sa ho už oživiť nepodarilo. Špekuluje sa aj o tom, že mohol dostať infarkt alebo mozgovú porážku. Údajne, keď padal, ani nevystrel ruky pred seba.

Útok na seniorku za bieleho dňa

Bezpečnostné kamery zachytili pokus o okradnutie seniorky v Nových Zámkoch. Potom ako však dôchodkyňa zistila, že sa jej niekto pokúša vytrhnúť kabelku z ruky, začala sa brániť. Zo záberov je jasné, že mladý muž sa neštítil ničoho a keď videl, že žena sa odmieta vzdať bez boja, uštedril jej niekoľko kopancov.

"Polícia v Nových Zámkoch prijala 28. decembra min. roku oznámenie o lúpežnom prepadnutí na Jiráskovej ulici v Nových Zámkoch," informovali. Nazverejnených záberoch je vidieť, ako staršia žena pokojne kráča po cez parkovisko. Zatiaľ, čo ona nič netuší, na kamere je už jasne vidieť, že ju má v hľadáčiku mladý muž v kapucni, ktorý sa za ňou sebavedome vyberie. Stačí okamih a mladík žene zozadu vytrhne z ruky kabelku a chce sa dať na útek. Žena však kabelku z rúk nepustila a spolu s útočníkom padla na zem. Ten sa ešte postavil a začal ju kopať. Po chvílu sa dal na útek.

Nožom napadol brata

Z trestného činu nebezpečného vyhrážania obvinili policajti 27-ročného muža. Po vzájomnom konflikte a vyhrážkach zabitím mal napadnúť vo štvrtok (5. 1.) v Korni (okres Čadca) nožom svojho brata. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Gabriela Kremeňová.

Doplnila, že napadnutý muž utrpel zranenia v oblasti stehna a predlaktia pravej ruky. "Počas vyšetrovania bol zaistený nôž, ktorý bude podrobený znaleckému skúmaniu. Na obvineného muža spracoval poverený príslušník PZ podnet na návrh na jeho vzatie do väzby. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania," dodala krajská policajná hovorkyňa.

Ženu bodol do krku

Nechýbalo veľa a mohlo dôjsť k ďalšej krvavej tragédii. 39-ročný muž v obci Víťazovce (okres Humenné) na východe krajiny zaútočil na 46-ročnú ženu nožom a bodol ju do krku. Našťastie, žena útok prežila a útočníka zadržala polícia. Polícia v tejto súvislosti hovorí o obzvlášť závažnom zločine vraždy v štádiu pokusu. „39-ročný muž napadol 46-ročnú ženu a nožom, ktorý držal v ruke, ju bodol do krku. Napadnutá žena sa pokúšala útočníka od seba odtlačiť, no muž v útoku pokračoval ďalej,“ prezradili hrozivé detaily.

Nakoniec sa jej podarilo muža od seba odstrčiť. Útočník z miesta činu odišiel. Polícia však okamžite konala a útočník bol v krátkej dobe zadržaný a obmedzený na osobnej slobode. Skončil v cele policajného zaistenia.„Po vykonaní procesných úkonov krajský vyšetrovateľ vzniesol tomuto mužovi obvinenie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu a spracoval podnet na podanie návrhu na väzobné stíhanie obvineného,“ dodala polícia.