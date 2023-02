V parku našli dobodanú transgender tínedžerku: Vraždili jej rovesníci? Motív zostáva zatiaľ záhadou

WARRINGTON – Británia vyšetruje vraždu šestnásťročného transgender dievčaťa. Briannu našli dobodanú v parku za bieleho dňa, v sobotu popoludní. Polícia už zadržala 15-ročné dievča a chlapca, ktorí sú podozriví zo spáchania trestného činu vraždy. Hlavný detektív však uviedol, že neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že incident by súvisel s nenávisťou voči LGBTI+ komunite.

Brianna Ghey bola nájdená s vážnymi bodnými zraneniami v sobotu popoludní na cestičke v parku v dedine Culcheth, ktorá sa nachádza na severozápade Anglicka medzi Manchestrom a Liverpoolom, informoval britský SkyNews. Privolaní lekári jej však už nedokázali pomôcť a konštatovali smrť. Miestna polícia už zatkla dvoch mladistvých, oboch 15-ročných podozrivých z vraždy a zároveň požiadala o pomoc aj verejnosť s poskytnutím ďalších informácií vrátane záznamov z domácich kamier.

Jej rodina vo vyhlásení uviedla, že Brianna "bola mimoriadna osoba, ktorá zanechala trvalý dojem vo všetkom, čo ju stretlo. Bola krásna, vtipná a veselá. No zároveň silná, nebojácna a jediná svojho druhu. Strata jej mladého života zanechala v našej rodine obrovskú dieru a vieme, že učitelia a jej priatelia, ktorí boli zapojení do jej života, budú cítiť to isté."

Prečítajte si tiež Vagnerovci zverejnili ďalšie video údajnej popravy svojho prebehlíka kladivom

Z vraždy mladej žiačky je zdesená aj riaditeľka jej školy Emma Mills a urobia všetko pre to, aby poskytli polícii potrebné informácie a zároveň psychickú podporu svojim žiakom. Hlavný detektív Mike Evans uviedol, že polícia vedie niekoľko línií vyšetrovania a vyzval každého, kto má informácie, aby sa prihlásil. Povedal: „Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zistili presné okolnosti toho, čo sa stalo. V súčasnosti však neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že okolnosti okolo Brianninej smrti súviseli s nenávisťou." Z obáv verejnosti však posilnili v celej oblasti policajné hliadky.