Naď si nedáva servítku pred ústa: Na politiku má iný názor ako Matovič, TENTO človek mu je bližší

Galéria fotiek (1) Jaroslav Naď

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Člen predsedníctva OĽANO Jaroslav Naď má iný názor na politiku ako šéf hnutia Igor Matovič. So straníckym kolegom a dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom sa stotožňuje v svetonázore a v cieli v politike. "Či to bude debata v rámci hnutia alebo debata, ktorá bude smerovať k tomu, že odídeme z hnutia, to je ešte otázne," načrtol. Hovorí o viacerých alternatívach.