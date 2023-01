OĽANO bude na sneme rozhodovať o svojej budúcnosti: Matovič pripustil aj Hegerov odchod

BRATISLAVA - OĽANO bude mať snem po tom, ako sa rozhodne, čo bude ďalej s hnutím. Možný je aj odchod dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, ktorý by mohol vytvoriť nový subjekt. Skonštatoval to predseda OĽANO Igor Matovič s tým, že scenárov je viacero. Argumentuje taktikou zabezpečiť úspech demokratických strán vo voľbách.

"My sme naozaj v politike neštandard," skonštatoval Matovič s tým, že pri otázkach o budúcnosti hnutia hľadajú aj najlepší záujem Slovenska. Neprekážalo by mu, ak by niektorí z hnutia odišli napríklad do KDH alebo inej demokratickej strany, ktorá by sa následne dostala do parlamentu. Nevylúčil, že hnutie bude opäť meniť názov. Skonštatoval, že Zmenu zdola, za ktorou stojí Ján Budaj, na kandidátke už nechcú.

VIDEO OĽANO bude mať snem po rozhodnutí o budúcnosti hnutia, možný je i Hegerov odchod

Matovič hovorí o potrebe ochrany volebného systému

Čo sa týka zmeny Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami, predstavitelia OĽANO avizovali podmienky na jej podporu. Matovič hovorí o potrebe ochrany volebného systému, aby ho bolo ťažšie meniť. Tvrdí, že zo strany opozície je tu "eminentná hrozba" v tejto súvislosti. Podľa informácií Denníka N má OĽANO podmienku zakotviť potrebu ústavnej väčšiny, teda 90 hlasov poslancov, na zmenu zákona o voľbách.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Ramon Leško

OĽANO považuje schôdzu k cenám za marketing

Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR o vysokých cenách energií, ktorú sa zatiaľ pre nedostatok prezentovaných poslancov nepodarilo otvoriť, je podľa koaličného OĽANO len marketingom opozície a zbytočným vykopávaním otvorených dverí. Podľa opozičného Smeru ju koaličné strany nechcú umožniť, lebo nevedia riešiť problémy ľudí. "Táto mimoriadna schôdza bola čistý marketing Roberta Fica... Je to vykopávanie otvorených dverí. Problém pri regulovaných malých podnikateľoch vláda vyriešila, doťahujú sa školy, ďalšie subjekty," vyhlásil na tlačovej konferencii v parlamente šéf hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽANO).

Pripomenul pritom riešenia vysokých zálohových platieb pre malých podnikateľov, s ktorými prišla vláda už v pondelok (16.1.). Pripustil, že existujú aj ďalšie problémy, ktoré sa však priebežne riešia. Hospodársky výbor napríklad schválil poslanecký prieskum na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a v Slovenskom plynárenskom priemysle (SPP). Mimoriadne má rokovať tiež s dodávateľmi energií. "Zatiaľ čo niekto zvoláva mimoriadne schôdze, politikárči, niekto reálne rieši problémy, ktoré sú," dodal šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šípoš.