Kotleba zneužíva vraždu v Michalovciach na šírenie rasizmu: VIDEO radšej zmazal! Rómovia sa proti nemu mobilizujú

Presne na Nový rok otriasla Michalovcami a aj celým Slovenskom brutálna vražda 46-ročnej bývalej zdravotnej sestry Eriky. Tá si mala okolo pol šiestej ráno vyberať peniaze z bankomatu. Pravdepodobne tam si ju vyhliadol vrah - len 18-ročný mladík z miestnej rómskej osady. Polícia ho vypátrala za mneje ako 48 hodín a zadržala ho, keď sedel vo vlaku a chcel ujsť do Českej republiky. Sudca okresného súdu v Košiciach ho vzal do väzby.

Doposiaľ nie je jasné, prečo si žena išla na Nový rok v skorých ranných hodinách vyberať peniaze. Video z priemyselnej kamery však zachytilo chvíle tesne pred útokom. Počuť na ňom Erikin krik a vidno, ako pre vrahom uteká. Ten ju žiaľ neskôr dobehol a dobodal. Eriku našla okoloidúca.

Kotleba využil príležitosť

Keď vyšlo najavo, že vraždu pravdepodobne spáchal niekto z rómskej osady, rýchlosťou blesku sa toho chytil práve predseda extrémistickej strany ĽSNS Marian Kotleba. Ten začal na sociálnych sieťach rasistickým slovníkom vyzývať ľudí, aby obnovili "domobranu" a zároveň ich zvolával na protest v Michalovciach. Dokonca sa objavil aj na pohrebe zavraždenej Eriky a tesne po ňom chodili autá označené jeho logom po meste a vyzývali na zhromaždenie.

Kotleba však protest neohlásil, odovlával sa pritom na "demokraciu". Naopak, zhromaždenie riadne ohlásili Rómovia, ktorých sa na námestí zišli stovky. Tí prišli na spomienkovú akciu za zavraždenú Eriku. Zhromaždenie bolo pokojné, kým sa tam krátko po začiatku neobjavil predseda ĽSNS so svojimi prívržencami.

Fašista, kričali Rómovia

Keď sa Kotleba na zhromaždení objavil a dobýjal sa na pódiuml, Rómovia naňho začali kričať, že je fašista. Zhromeždenie krátko na to ukončili a až vtedy sa šéf ĽSNS dostal k slovu. Polícia síce nezaznamenala žiadne roztržky, pri ktorých by musela zasahovať, Kotleba bol však zo zhromaždenia sklamaný. O tom hovoril aj vo videu, ktoré zdieľal na sociálnej sieti, to však neskôr vymazal.

"Som veľmi smutný z toho, ako sa to z tej druhej strany zvrhlo na nenávistné pokriky, my sme sem neprišli šíriť nenávisť," povedal Kotleba po zhromaždení.

Podávajú trestné oznámenie

Poslanec Peter Pollák už avizoval, že na Kotlebu podávajú trestné oznámenie. "Je nám úprimne ľúto nevinnej obete beštiálneho vraha z Michaloviec. Takéto činy nepatria do civilizovaného sveta. Dnes sme absolvovali dôležité stretnutia v Michalovciach, kde sme sa stretli s krajským riaditeľom a okresným riaditeľom polície. Chcem naozaj, poďakovať polícii za ich prácu a komunikáciu v tak citlivej veci," napísal Pollák ešte v sobotu na sociálenej sieti.

"Neskôr sme išli podať trestné oznámenie na Mariána Kotlebu, ktorý pokračuje v trestnej činnosti, z ktorej bol v minulosti odsúdený a za ktorú má stále podmienku. Stretli sme sa aj s miestnymi autoritami, ktoré sme požiadali, aby sa zajtrajšieho mítingu strany ĽSNS nezúčastnili a nedávali tak vietor do plachiet odsúdenému Kotlebovi. Po tomto stretnutí sme si išli uctiť pamiatku zosnulej Eriky. Zapálili sme sviečky, položili kvety, a spoločne s Rómami z Michaloviec sme sa pomodlili. Na sklonku dňa sme navštívili aj rómsku osadu, kde sme hovorili s miestnymi a upokojili sme ich. Samotní Rómovia sa od tejto odpornej vraždy dištancujú a za vraha sa patrične hanbia," dodal Pollák.

Odsúdený zločinec

Po dolapení páchateľa informoval o prebiehajúcom vyšetrovaní aj policajný prezident Štefan Hamran. Ten odkázal Kotlebovi, že polícia si všima každé protiprávne konanie, o čom sa presvedčil aj sám predsesa ĽSNS. "Pokiaľ ide o pána Kotlebu, videl som, že nás vyzval, aby sme konali a vykonávali nejaké bezpečnostné opatrenia. Môžem ubezpečiť pána Kotlebu, že polícia funguje inak, ako v minulost. Všímame si rôzne protiprávne skutky. Koniec koncov to pocítil aj on sám, všimli sme si aj jeho protiprávne skutky, polícia zakročila a dnes je to právoplatne odsúdený zločinec v našej spoločnosti," povedal Hamran.

"Neviem, či úsmevne alebo cez slzy to rozprávam, keď mňa právoplatne odsúdený zločinec, vyzýva k tomu, aby si polícia plnila svoje povinnosti. Myslím si, že polícia si zodpovedne plní povinnosti a skôr mám obavy z toho, že politici tohto typu rozdeľujú túto spoločnosť a vnášajú do nej napätie. Potom to vyústi do rôznych násilností takýchto zločincov ako je pán Kotleba, ktorý ešte pár týždňov dozadu tu chcel organizovať nejaké ilegálne hraničné kontroly namiesto policajného zboru. Niekedy sa mi až rozum zastaví," zhrnul Hamran.