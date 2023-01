Kotleba je opäť vo svojom živle: Protest proti Rómom v Michalovciach! Je to odsúdený zločinec, reagoval Hamran

BRATISLAVA/MICHALOVCE - Presne na Nový rok sa v Michalovciach stala obeťou brutálnej vraždy 46-ročná Erika. Dnes už je známe, že ju zavraždil len 18-ročný mladík, ktorý si ju vyhliadol, keď si vyberala peniaze z bankomatu. Mladík pochádza z miestnej osady a je v rukách polície. Ozval sa však odsúdený Marian Kotleba, ktorý chce opäť zobrať spravodlivosť do vlastných rúk.

Predseda extrémistickej strany ĽSNS Marian Kotleba je známy svojim postojom k rôznym menšinám. V rozhovore s otcom vraha, ktorý zastrelil v centre Bratislavy Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha, konšpiroval a mladého teroristu až obhajoval. Inak sa však správa pri vražde 46-ročnej Eriky z Michaloviec. Tú, podľa doposial známych informácií, mal zavraždiť len 18-ročný mladík z miestnej osady.

Polícia ho zadržala 48 hodín po skutku, keď sa pokúsil o útek do susedného Česka. Ako na stredajšej tlačovej konferencii uviedol policajný prezident Štefan Hamran, mladík v súčasnosti čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Hamran poslal odkaz aj Kotlebovi, ktorý sa opäť chytil príležitosti a spravodlivosť chce zobrať do vlastných rúk.

Kotleba chce protestovať

Marian Kotleba na sociálnej sieti spája nespojiteľné - teroristický útok motivovaný nenávisťou v centre Bratislavy a brutálnu vraždu pre peniaze v Michalovciach. Kotleba vo videu hovorí o tom, že keď v hlavnom meste zavraždili dvoch "neobyčajných" politici sa predbiehali v tom, kto sa vyjadrí. "Keď som videl to video, tak som si hneď povedal, že toto by normálny Slovák voči ďalšiemu Slovákovi nemohol spraviť," hovorí Kotleba vo videu. Naopak, pri teroristovi zo Zámockej, ktorý bol, mimochodom, tiež Slovák, dal priestor jeho otcovi a spolu vraha obhajovali.

Galéria fotiek (3) Marian Kotleba je právoplatne odsúdený

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Kotleba vo videu vyzýva Michalovčanov k domobrane a organizuje aj protest na námestí v Michalovciach. V tejto súvislosti mu poslal odkaz aj Štefan Hamran. "Chcel by som vyzvať politicky exponované osoby - môžu nám pomôcť, nemusia nám zbytočne hádzať polená pod nohy. Aby robili zbytočne rôzne teatrálne vyjadrenia. To nám život komplikuje a ubližuje to vyšetrovaniu," povedal Hamran.

Odsúdený zločinec vyzýva políciu

Policajný prezident v súvislosti s Kotlebovými vyjadreniami, nenechal na predsedovi ĽSNS ani nitku suchú. Niekoľkokrát pripomenul, že Marian Kotleba je právoplatne odsúdený zločinec a polícia je pripravená pri akýchkoľvek atakoch na spoluobčanov zakročiť. "Pokiaľ ide o pána Kotlebu, videl som, že nás vyzval, aby sme konali a vykonávali nejaké bezpečnostné opatrenia. Môžem ubezpečiť pána Kotlebu, že polícia funguje inak, ako v minulost. Všímame si rôzne protiprávne skutky. Koniec koncov to pocítil aj on sám, všimli sme si aj jeho protiprávne skutky, polícia zakročila a dnes je to právoplatne odsúdený zločinec v našej spoločnosti," povedal Hamran.

"Neviem, či úsmevne alebo cez slzy to rozprávam, keď mňa právoplatne odsúdený zločinec, vyzýva k tomu, aby si polícia plnila svoje povinnosti. Myslím si, že polícia si zodpovedne plní povinnosti a skôr mám obavy z toho, že politici tohto typu rozdeľujú túto spoločnosť a vnášajú do nej napätie. Potom to vyústi do rôznych násilností takýchto zločincov ako je pán Kotleba, ktorý ešte pár týždňov dozadu tu chcel organizovať nejaké ilegálne hraničné kontroly namiesto policajného zboru. Niekedy sa mi až rozum zastaví," zhrnul Hamran.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Takže moja odpoveď je, že musíme byť pripravení na to, že jeho prívrženci môžu atakovať našich spoluobčanov, aj tých, ktorí patria do rómskej komunity. Pripomenul by som pánovi Kotlebovi, že polícia chráni všetkých našich občanov bez ohľadu na ich národnosť, rasu, vierovyznanie. Ak tu budú nejaké ataky, ktoré budú smerovať voči komukoľvek, polícia je pripravená zakročiť a musím povedať, že veľmi tvrdo," dodal policajný prezident.