AKTUÁLNE Šokujúci prípad vraždy zo Švédska: Telo muža našli bez hlavy a rúk, prosia o identifikáciu! Je to Slovák?

Keďže telo muža bolo nájdené bez hlavy, pomocou DNA vypracovali približnú podobu muža. Porovnanie DNA obete vraždy, ani ďalšie analýzy nepriniesli žiadne výsledky a tak sa švédska polícia obrátila na súkromnú spoločnosť, ktorá vypracovala podobizeň muža. Prosia tak o pomoc a v prípade, že muža spoznáte, obráťte sa priamo na políciu.

🇸🇪 PRÍPAD AKO ZO SEVERSKEJ KRIMINÁLKY: ZAVRAŽDILI SLOVÁKA VO ŠVÉDSKU? Švédska polícia nás požiadala o zverejnenie... Posted by Polícia Slovenskej republiky on Wednesday, January 18, 2023

Na základe expertízi by mal byť muž v strednom veku, výšku by mal mať okolo 166-175 centimetrov a veľkosť chodidla by mal mať 36. Telo muža našli v obci Boras ešte v mesiaci október a predpokladajú, že smrť by mohla nastať už od 20. 09. 2021.