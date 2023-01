Hamran a spol. si poriadne prilepšili: Z výšky ich odmien sa vám zatočí hlava! Rozdávali sa tisícky eur

Archívne video: Štefan Hamran: Vozidlový park polície je v katastrofálnom stave, z plánu obnovy bude obmenených 705 vozidiel

V rezorte vnútra sa nenadeľovali odmeny len ku koncu roka, ale aj počas neho. Ako informuje portál hnonline.sk, len policajný prezident Štefan Hamran si takto vlani prilepšil o viac ako 11-tisíc eur, z toho 2,5-tisíca si našiel na decembrovej výplatnej páske. Hamranov riadny mesačný príjem sa pritom pohybuje na sume 4 500 eur. Spolu s odmenami tak mohol za uplynulý rok zarobiť vyše 65-tisíc eur. Okrem výplaty a odmien má okrem toho nárok aj na pridelenie osobných ochrankárov a vozidla z Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií.

Pomerne štedré odmeny však dostali aj ďalšie vyššie šarže v policajnom zbore. Prvý viceprezident Branko Kišš mal dostať za mesiace január až november odmeny v súhrnnej výške 6 750 eur, za december to bolo 1 900 eur. Rovnaké sumy mal dostať aj policajný viceprezident Damián Imre. Riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Ľubomír Daňko si v roku 2022 za obdobie január až november polepšil sumou vo výške takmer 5 900 eur. V decembri dostal aj on odmenu vo výške 1 900 eur. Portál zároveň poukázal na to, že vyšetrovateľ Ján Čurilla dostal v roku 2022 za mesiace január až november odmeny vo výške 3 817 eur. Za mesiac december 1 250 eur.

Ministerstvo vnútra tvrdí, že všetky odmeny pre spomínaných zamestnancov boli vyplatené v súlade s platnou legislatívou. „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky si za finančným ohodnotením funkcionárov plne stojí a ohodnotenie je adekvátne ich nasadeniu a výsledkom ich práce,“ uviedli. V roku 2022 museli podľa nich títo funkcionári zvládať náročné úlohy v nebývalom rozsahu a množstve.