Veľký politický horoskop: Pozreli sme sa, čo čaká Čaputovú, Hegera, Sulíka či Fica

BRATISLAVA – Nedávno sme vám priniesli horoskop, ktorý naznačuje, aký rok máme pred sebou z pohľadu politiky a spoločenských nálad vo všeobecnosti. V druhej časti sme sa zamerali na to, čo čaká konkrétnych politických lídrov. Horoskopy opäť vypracoval český astrológ Jiří Kubík.

Kubík pôsobí v rámci českej astrológie na svojom webe ceskaastrologie.cz.

Prezidentka Zuzana Čaputová

Na horoskop pani prezidentky funguje Pluto kvadratúra ASC, čo znamená kritický čas v osobných vzťahoch, ale všeobecne napovedá spory v spolupráci. Na jej horoskop fungujú extrémne tvrdé sekundárne direkcie vypovedajúce o obrovských tlakoch na osobnosť. Ide o vnútorne náročnú dobu, keď človek hľadá zmysel toho, čo robí. Rok 2022 bol v mnohých ohľadoch rokom náročným. Hrozia tu vyhrotené osobné konflikty a pokračujúce spoločenské tlaky.

V prvej polovici roku 2023 pôjde asi o najťažšie obdobie jej vlády a bude vystavená tlakom ohľadom rozhodovania podľa svojho svedomia a toho, čo je dôležité z hľadiska dlhodobých princípov, na ktorých musí byť postavený demokratický právny štát. Jej horoskop je však horoskopom silnej osobnosti, ktorá má veľmi dobré duševné schopnosti. Nevýhodou môžu byť silné emócie a intenzívne prežívanie, ktoré najmä v kritických časoch nemusí byť ľahké ovládnuť. Je tu tendencia tlaku podľahnúť a situáciu si nejako uľahčiť, v tom spočíva nebezpečenstvo.

Druhá polovica roku 2023 prináša úľavu a nejakú formu riešenia. Avšak stále tu existujú extrémne silné tlaky a vnútorné utrpenie. Zrejme nebude ľahké pozorovať vývoj, ktorým sa uberá Slovensko. Zrejme sa v druhej polovici roka dostane iba do úlohy pozorovateľa.

Predseda parlamentu Boris Kollár

U Borisa Kollára nepoznáme hodinu narodenia, ale môžeme tu sledovať dva základné rysy osobnosti. Jeden súvisí so silným Levom a dáva mu prirodzené vodcovské dispozície, prirodzené sebavedomie, pocit vyvolenosti a nadhľad. Druhou stránkou tohto horoskopu je emočná nevyrovnanosť, ktorá pri takýchto horoskopoch pramení so vzťahom k matke. Sú to pomerne nesúrodé a protichodné povahové vlastnosti. Predseda NR SR môže v niektorých situáciách konať vyslovene štátnicky a v iných dosť excentricky. Pluto kvadratúra Mars pôsobiaca na tento horoskop je o tvrdých stretoch, ustátí nepriazne osudu. Aj tu nepoznáme hodinu narodenia, ale všeobecne pôjde skôr o dobu spojenú s emocionálnym vypätím, konfliktmi. Roky 2022 a 2023 sú o zoslabovaní pozície, strate kontroly. Avšak ide o osobnosť, ktorú nemožno z dlhodobého hľadiska podceňovať.

Premiér v demisii Eduard Heger

Tu pracujeme tiež bez hodiny narodenia. Aj tak sa dá konštatovať, že ide o horoskop prirodzene inteligentného človeka, ktorý sa v úlohe predsedu vlády ocitol skôr omylom a predpoklady pre verejné funkcie príliš nemá. Asi nejde o človeka, ktorého by pobyt v najvyššej politike dlhodobo napĺňal. Jeho pôsobenie v čase vojny na Ukrajine nemožno hodnotiť negatívne, avšak v roku 2023 sú konštelácie o znížení tlaku na osobnosť a v podstate možno hovoriť o istej forme vyslobodenia. V osobnej rovine sú vidieť konštelácie vzostupu a úspechov, je otázkou, či tieto konštelácie budú súvisieť s politikou. Predpokladám, že skôr nie.

Predseda strany OĽaNO a poslanec Igor Matovič

Ani tu nemáme hodinu narodenia. Avšak u Igora Matoviča pozorujeme rozjazd nejakej novej pracovnej kariéry mimo politiky.

Predseda strany SaS a poslanec Richard Sulík

Tu opäť nie je známa hodina narodenia, preto môžeme posudzovať iba všeobecné konštelácie dňa narodenia. S istotou však môžeme povedať, že nemá konšteláciu charizmatického vodcu, ale skôr racionálneho technokrata. Jeho základný horoskop napovedá na mimoriadne jasné logické myslenie. Vo svojej podstate si možno predstaviť skôr výkonného systematicky pracujúceho odborníka. Achillovou pätou je menšia schopnosť sa naladiť na spoločenské nálady a prúdy. Prvá polovica roka naznačuje vnútornú osobnú krízu, skôr ústup zo slávy, nejaký predel. Druhá polovica roka je o vzostupe.

Predseda strany Hlas-SD a poslanec Peter Pellegrini

Keď Robert Fico odovzdal vládu Peterovi Pellegrinimu, išlo z jeho pohľadu o nedorozumenie. Tento horoskop navonok vykazuje známky príjemného a diplomatického jednania, daru komunikácie. Možno si predstaviť, že v úlohe podriadenosti bude smerom nahor pôsobiť dojmom lojality. Ide však o obyčajnú formu. V skutočnosti je to silný autoritatívny horoskop človeka, ktorý predovšetkým túži po moci a spoločenskom štatúte. Formálne príjemné konanie skrýva v podstate neriaditeľného človeka, ktorý ak vycíti šancu získať moc, tak ju využije a nebude sa deliť. Achillovou pätou môže byť silné ego a pomerne značná emočná nevyrovnanosť, čo bude vždy komplikovať akúkoľvek formu vyjednávania a hľadania zmysluplných kompromisov. Horoskop obsahuje konštelácie elitárstva, ktoré môžu komplikovať schopnosť vnímať problémy ľudu. Rok 2023 bude zrejme o vzostupe v jeho prvej polovici. Najmä po ďalších narodeninách je tu vidieť kríza, sklamanie. Aj tu sú vidieť konštelácie vyhrotených osobných sporov a konfliktov. Aj pri pohľade do tohto horoskopu astrológa napáda, že pokiaľ sa tento rok budú konať predčasné voľby, tak nemusí byť zostavená dlhodobo stabilná vláda.

Predseda strany Smer-SD a poslanec Robert Fico

Horoskop expremiéra a najúspešnejšieho politika posledných rokov obsahuje konštelácie mimoriadnej inteligencie a empatie. Tajomstvo úspechu spočíva v mimoriadnych schopnostiach čítať politickú situáciu, rozumieť spoločenským pomerom. Je to horoskop pragmatického vládcu. Vlna jeho najväčších politických úspechov podľa všetkého už v minulosti skončila. Akokoľvek jeho pozícia môže prechodne posilňovať, tak na jeho horoskop pôsobia vplyvy naznačujúce prekvapivé zvraty a nečakané okolnosti, ktoré mu nebudú na prospech. Súčasný politický vzostup je iba zdaním úspechu. Po ďalších parlamentných voľbách síce bude opäť vynesený smerom nahor, budú však fungovať konštelácia vyhrotených osobných konfliktov a nepriateľstva. Pokojné koaličné fungovanie možno určite vylúčiť. Uspieť môže v prvej polovici roka. Druhá polovica roka šanca na úspech znižuje. Pokiaľ sa budú tento rok konať predčasné voľby, nemusí byť zostavená dlhodobo stabilná vláda. Možno je v jeho záujme aktuálne o moc v štáte neusilovať.