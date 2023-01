Nový rok sa začína skôr dobrými správami: Pomôže schválený rozpočet s cenami energií? Pohľady sú rôzne

BRATISLAVA – Ceny plynu a elektrickej energie pre rok 2023 boli pre Slovákov závislé od schválenia rozpočtu. Ten sa však 22. decembra podarilo odobriť väčšinou 93 hlasov. Jeho súčasťou je totiž aj podpora obyvateľov pri energetickej kríze. Podľa všetkého sa tak vo väčšine prípadov nemusíme báť, že by sa v tomto roku opakoval minuloročný scenár s nárastom cien energií.

Ceny elektriny budú rásť len minimálne

Ceny elektrickej energie by podľa všetkého mali od Nového roka ostať na rovnakých úrovniach. Ak predsa len dôjde k navýšeniu, malo by ísť o úplne minimálny nárast, informuje denník Pravda. Elektrinu by mali zabezpečovať Slovenské elektrárne, pričom najväčší podiel slovenskej elektriny tvorí jadro.

Toto potvrdil aj minister hospodárstva Karel Hirman. Upozorňuje však na problémy spojené s tým, že Slovenským elektrárňam sa najskôr nepodarí spustiť tretí blok jadrovej elektrárne. Ceny energií by však napriek všetkému nemali byť ohrozené.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Iamges, Topky/ Vlado Anjel

Plyn bude vďaka schválenému rozpočtu lacnejší

Ani situácia s plynom v posledných týždňoch nepôsobí tak veľmi negatívne. Cena plynu by mala stúpať len málo a očakávaný priemerný nárast je len 15%. Minister Hirman už dávnejšie potvrdil, že to platí. „Ak bude schválený rozpočet, tak cena bude taká, aká bola avizovaná,“ ubezpečoval ešte pred hlasovaním o rozpočte.

Môžeme teda predpokladať, že tvrdenia ministra hospodárstva platia a na nárast horší ako 15% sa domácnosti pripravovať nemusia. Zo schváleného rozpočtu by sa malo na pomoc pre domácnosti pri energetickej kríze v tomto roku vyčleniť až 1,6 miliardy €.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images, TASR/Jakub Kotian

ÚRSO rozhodlo o zvýšení poplatkov pri elektrine

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) informoval o zvýšení poplatkov z elektrickú energiu.V prípade domácností a vybraných zraniteľných odberateľov, na základe mimoriadnych opatrení vlády SR, sa časť koncovej ceny za dodávku elektriny zvýši približne o 5 % a sieťové poplatky ostávajú na rovnakej úrovni ako v roku 2022. Prijaté mimoriadne opatrenia vlády majú totiž prednosť pred cenovými rozhodnutiami úradu," priblížil hovorca úradu Radoslav Igaz. Odhadujú, že celková cena elektriny pre domácnosti stúpne iba nepatrne a to zhruba o 2,5%.

Galéria fotiek (4) Zdroj: urso.gov.sk

Porastie tarifa za systémové služby, narásť má až o 60% oproti minulému roku

Podľa ÚRSO však výrazne narástli náklady na straty v distribúcii z dôvodu zvýšených cien elektriny, ktorá bola nakupovaná pre účely pokrytia fyzických strát v distribúcii. "Výsledkom je nárast poplatku za straty v distribúcii, ktorý tvorí pomerne malú časť celkovej ceny elektriny, o približne 3,5-násobok v porovnaní s rokom 2022," tvrdí hovorca.

Regulované poplatky za prístup a prenos elektriny, vrátane poplatku za straty v prenose, zostávajú podľa ÚRSO nezmenené v porovnaní s rokom 2022. Tarifa za systémové služby (TSS) narastie o približne 60 % oproti roku 2022, na výšku 10,132 eur za megawatthodinu (MWh).