Nórsko v priebehu roka nahradilo Rusko v dodávke plynu: Jeho dovoz do Nemecka vlani klesol

BERLÍN - Nemecko doviezlo v roku 2022 o 12,3 % menej zemného plynu ako v predchádzajúcom roku, a to 1449 terawatthodín (TWh), keďže Rusko najprv obmedzilo a neskôr zastavilo export fosílnych palív do najväčšej európskej ekonomiky. Oznámil to v piatok spolkový úrad na reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.