Vianoce s hrozbou energetickej krízy? Vianočná anketa ukázala, ako plánujú svoje sviatky obmedziť politici

BRATISLAVA - Ceny za energie väčšine Slovákom síce ešte tento rok zrejme také veľké starosti robiť nebudú, no niektorým možno už dávno robia a žijú doslova z ruky do úst. Aj v čase pokoja a najdôležitejších sviatkov si treba pripomínať, že aj s príchodom nového roka je na mieste šetriť aj počas sviatkov. Niektorí sa obmedzia vo varení, iní zas v upratovaní. Čo ale budú robiť naši politici a obmedzia vôbec svoj "vianočný apetít"? Na to sme sa pýtali vo vianočnej ankete.

VIDEO Politikov sme v rámci vianočnej ankety vyspovedali aj k téme energetická kríza:

Zuzana Dolinková (Hlas-SD)

Ekonomickú i energetickú krízu pociťujeme všetci. Pri každom nakúpe v akomkoľvek obchode je zjavné, že za rovnakú sumu peňazí si môžeme každý deň dovoliť kúpiť oveľa menej tovaru a služieb. Žijeme naozaj ťažké časy - nielen ekonomické, ale i sociálne a spoločenské. Moje deti sú už v takom školskom veku, kedy si myslím, že pomerne dobre vnímajú situáciu okolo seba. Preto verím, že sa čím ďalej tým viac snažia pochopiť a uvedomujú si, že Vianoce nie sú iba o darčekoch. Napriek tomu však obaja listy Ježiškovi aj tento rok poctivo napísali. A necháme sa teda prekvapiť, či a ako veľmi poslúchali a čo si pod vianočným stromčekom 24. decembra nájdu.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Veronika Remišová (Za ľudí)

Na energiách šetríme od začiatku ruskej agresie na Ukrajine, ušetrili okolo 30% v porovnaní s minulým rokom. Aj s deťmi sa rozprávame o tom, že nie každý má doma teplo, na Ukrajine sú státisíce ľudí, ktorým ruské bomby zničili príbytky, nemajú čím kúriť a mrznú, nemajú pitnú vodu. Tisíce detí stratili rodičov a rodičia svoje malé deti. Dvojdňový chlapček, ktorého zasiahla bomba priamo v pôrodnici je symbolom utrpenia, ktoré zažívajú naši susedia. Mnohí z nás (a vidím to aj na svojich deťoch) sú neustále s niečím nespokojní, ufrflaní, stále proti niečomu protestujú…. No už len to, že Vianoce môžeme tráviť v mieri, sme spolu a vo svojich domovoch je vzácny dar, za ktorý treba byť vďačný. Toto bude pre našu rodinu posolstvo týchto Vianoc. Vďačnosť.

Galéria fotiek (7) Veronika Remišová

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Denisa Saková (Hlas-SD)

Čo sa týka energetickej krízy a šetrenia. Odjakživa sa snažím navariť toľko jedla, aby sme to dokázali aj zjesť a nevyhadzovali sme žiadne potraviny.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ľuboš Blaha (Smer-SD)

Je strašné, že kvôli nezmyselným sankciám proti Rusku budú musieť ľudia na Slovensku tvrdo šetriť, aby vôbec prežili. Je to zodpovednosť vlády - keby zablokovali sankcie, všetko mohlo byť inak. Samozrejme, že šetríme aj my - Slovensko sa rúti do cenového pekla a nikto nevie, čo bude. Toto môžu byť posledné mierové Vianoce a vláda na čele s prezidentkou robí všetko pre to, aby nás zatiahla do vojny, musíme ich zastaviť.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Juraj Blanár (Smer-SD)

Je smutné, do akej situácie dostala súčasná vláda naše Slovensko. Nechcem do Vianoc vťahovať politiku, ale rastúce ceny berú ľuďom na Slovensku z peňaženiek veľké čiastky a pomoc od štátu je minimálna a hlavne prichádza neskoro. A preto v čase, keď vláda čelí historicky najväčšej nedôvere v tridsaťročnej existencii Slovenskej republiky, je jediné východisko z úcty k občanom, aby boli predčasné voľby a vrátila sa normálnosť, predvídateľnosť a stabilita do našej vlasti. Využijem túto príležitosť, aby som zároveň všetkým poprial požehnané Vianočné sviatky v kruhu s tými, ktorých majú radi, s nádejou, že sa situácia na Slovensku v budúcom roku zlepší a ja s mojimi kolegami urobíme preto maximum. Nech žije naša samostatná, zvrchovaná Slovenská republika.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/ Ramon Leško

Jaroslav Naď (OĽaNO)

Myslím, že my Slováci máme sviatky a tradície hlboko v sebe zakorenené, preto ich chceme sláviť s plnou “parádou”. Viem si predstaviť, že na stole môže byť napríklad menej druhov koláčov, no každý sviatok je hlavne o vnútornom prežívaní a nastavení. Úprimne, ja by som bol za menej koláčov od mojej mamičky rád, lebo inak hrozí, že sa do nich komplexne pustím.