Stredové, pravicové a konzervatívne sily by mali vytvoriť silný blok, tvrdí Veronika Remišová

Galéria fotiek (1) Veronika Remišová

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Stredové, pravicové a konzervatívne sily by mali vytvoriť silný a jednotný blok založený na spoločných hodnotách, aby vo voľbách neprepadol ani jediný hlas voličov. V rozhovore pre TASR to skonštatovala vicepremiérka a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová. V takomto bloku vidí okrem Za ľudí aj strany, ako KDH či OĽANO. Otázku svojho prestupu do inej strany označila za absurdnú.