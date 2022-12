Diabetik môže jesť na Vianoce všetko, musí však počítať sacharidy

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: unsplash.com

BRATISLAVA - Diabetik môže jesť cez Vianoce všetko. Musí si to však započítať do sacharidových jednotiek. Priblížil to prezident občianskeho združenia Zväzu diabetikov Slovenska Jozef Borovka.