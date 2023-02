Nechcete, aby vaši rodičia dostali automaticky rodičovský dôchodok? POZOR, čas sa kráti, toto musíte urobiť

Nárok na rodičovský dôchodok vznikol automaticky od 1. januára 2023 a majú ho poberatelia starobného ako aj invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku v prípade, ak dieťa takéhoto poberateľa odvádzalo v roku 2021 poistné na dôchodkové poistenie Sociálnej poisťovni. „V prvom roku, teda v roku 2023, rozhodne Sociálna poisťovňa o nároku na rodičovský dôchodok najneskôr do konca septembra 2023,“ vysvetľuje poisťovňa.

Nie je nutné oň osobitne žiadať. Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca prizná Sociálna poisťovňa automaticky. Iná situácia však nastáva vtedy, ak si dieťa neželá, aby bol priznaný rodičovský dôchodok jednému alebo obom biologickým rodičom či osvojiteľom. Ak ste presne tento prípad, vedzte, že čas sa vám kráti. Pokiaľ nechcete priznanie rodičovského dôchodku musíte o to požiadať do 28. februára 2023 a to vyplnením na to určeného tlačiva, v ktorom vyplníte údaje len o jednom rodičovi, ktorému si rodičovský dôchodok neželáte zasielať.

Vytlačené tlačivo môžete osobne odovzdať v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne, kde ho pred zamestnancom podpíšete. Zamestnanec Sociálnej poisťovne overí totožnosť a údaje. Zaslať ho môžete aj poštou. V tom prípade váš podpis musí overiť notár, respektíve matrika. Vyplnené a podpísané tlačivo aj so všetkými prílohami potom pošlete na adresu: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava 1.

Pokiaľ chcete žiadosť podať cez portál slovensko.sk, žiadosť vyplňte na webe Sociálnej poisťovne, stiahnite a následne aj s prílohami zašlite prostredníctvom spomínaného portálu. Poslednou možnosťou je urobiť tak cez Elektronický účet poistenca. „Žiadosť sa nachádza v menu vľavo v sekcii Dôchodkové poistenie. Poistenec zadá novú žiadosť kliknutím na tlačidlo „+Nové vyhlásenie“, zobrazí sa mu predvyplnené tlačivo, v ktorom dopíše požadované údaje a toto vyhlásenie následne elektronicky odošle,“ informuje poisťovňa.

V prípade, ak chcete, aby rodičovský dôchodok nedostávali vaši biologickí rodičia, ale rodičia, ktorí si vás vzali do náhradnej starostlivosti, rovnako je potrebné vyplniť vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok o tom, aby biologickým rodičom nevznikol nárok na rodičovský dôchodok a zároveň vo vyhlásení uviesť osobu alebo osoby, ktorým ste boli zverený do náhradnej starostlivosti a priložiť k nemu príslušné rozhodnutie súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov. Formulár treba do Sociálnej poisťovne tiež doručiť do 28. februára 2023. V prípade, ak vyhlásenie posielate poštou, nezabudnite na overenie svojho podpisu na matrike alebo u notára.

Svoje rozhodnutie môžete, samozrejme, v budúcnosti ešte prehodnotiť. Má to však jasné pravidlá. Podať vyhlásenie na účely nároku na rodičovský dôchodok je možné len raz ročne. Teraz prvýkrát do 28. februára 2023 a nasledujúce kalendárne roky vždy do konca augusta. „Keď nárok na rodičovský vznikne, trvá nasledovných 5 rokov. Ak napríklad do konca augusta roku 2024 Sociálnej poisťovni doručíte vyhlásenie, že si neželáte zasielať rodičovský dôchodok jednému alebo obom rodičom (a týmto rodičom medzitým automaticky vznikol nárok 1. januára 2023), nárok na rodičovský dôchodok zanikne od 1. januára 2028,“ uviedla poisťovňa.