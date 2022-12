Podľa Karasa ministerstvo spravodlivosti nezvládalo prípravu implementácie súdnej mapy

"Boli sme pod krízovým dohľadom plánu obnovy. Bolo riziko ohrozenia čerpania míľnikov. Mali sme na MS SR dohľad zo sekcie plánu obnovy, pretože ministerstvo nezvládalo prípravu implementácie súdnej mapy," zdôraznil Karas. Vyhlásil, že v prípade päťmesačného posunu účinnosti súdnej mapy vníma podporu odbornej verejnosti.

Nemuseli sme tak radikálne meniť reformu

"Považujem za veľký úspech, ako rýchlo sa podarilo dohodnúť na posune účinnosti, ale tiež, že sme nemuseli radikálne meniť reformu tak, ako bola schválená v Národnej rade SR. Aj keď úprav a návrhov bolo mnoho, a boli by možno aj pozitívne," dodal s tým, že vzhľadom na krátkosť času a riziko ohrozenia čerpania míľnikov ich nebolo možné realizovať.

Počas svojho doterajšieho pôsobenia na pozícii šéfa rezortu spravodlivosti pozitívne vníma zapojenie všetkých odborných zložiek naprieč justíciou do spolupráce. "Nemyslím tým len akademickú obec, ale aj spoluprácu so súdmi, či už Najvyšším súdom, Najvyšším správnym súdom, Generálnou prokuratúrou, ministerstvom vnútra a policajným prezídiom," dodal. Hovorí o kvalitných návrhoch týchto subjektov na zlepšenie trestnej politiky štátu.

Začiatok účinnosti novej súdnej mapy bol posunutý na jún 2023. Cieľom reformy je okrem iného zvýšenie efektivity výkonu súdnej moci a zabezpečenie špecializácie sudcov na hlavné agendy. Počíta aj s úpravou niektorých obvodov okresných súdov a agend, ktorými sa majú zaoberať krajské súdy. Tiež so vznikom troch správnych súdov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

Kolíková považuje päťmesačný odklad účinnosti súdnej mapy za zbytočný

Odklad účinnosti reformy súdnej mapy o päť mesiacov považuje exministerka spravodlivosti a poslankyňa parlamentu Mária Kolíková (SaS) za zbytočný. Je presvedčená o tom, že súdy boli na spustenie reformy od 1. januára 2023 pripravené.

"Je škoda času, že sa súdna mapa posunula o niekoľko mesiacov. Som presvedčená, že súdy boli pripravené na reformu, osobitne okresné súdy, a bolo úplne zbytočné reformu odkladať. Rovnako aj odvolacie súdy boli na to pripravené," zdôraznila. Dodala, že každá väčšia zmena so sebou nesie aj prirodzený odpor.

Odkladanie času tomu podľa Kolíkovej nepomôže

"Osobitne ma mrzí Mestský súd v Košiciach, kde je naozaj nula dôvodov na odklad. Mestské súdy v Bratislave - rozumiem, že ak sa ponúkne už nová budova, respektíve budovy, tak to bude pre tie súdy jednoduchšie, ale vedeli to rozbehnúť aj v terajších priestoroch," dodala.

Neobstojí podľa nej argument, že bratislavské okresné súdy sídlia vo viacerých budovách. "Potom by sa aj Najvyšší súd SR musel zavrieť, lebo momentálne funguje tiež na viacerých miestach. Rozumiem, že to nie je komfortné, ale ide to a dá sa to urobiť," uviedla.Začiatok účinnosti novej súdnej mapy bol posunutý na jún 2023.