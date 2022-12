Dodávatelia energií bijú na poplach: Ak vláda neprijme opatrenia, nižšie ceny energií môžu ostať iba na papieri!

"Dodávatelia energií im preto nedokážu dávať cenové ponuky. Títo odberatelia, medzi ktorých patria napríklad obce a mestá či bytové kotolne, tak netušia, s akými výdavkami môžu v budúcom roku počítať. Štát síce avizoval, že im pomôže, no potrebné vyhlášky a ďalšie rozhodnutia doteraz chýbajú," uviedla predsedníčka ZDE Jana Ambrošová. Hrozí podľa nej, že energie za zvýhodnené ceny nebude mať kto dodať.

VIDEO: Zvýšené zálohy za energie dostanú ľudia naspäť najneskôr vo vyúčtovaní, informuje Hirman

Treba urýchlene prijať opatrenia

Združenie vyzvalo ministra hospodárstva Karla Hirmana, aby urýchlene prijal opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby ceny pre zraniteľných odberateľov dramaticky vzrástli, prípadne celý trh skolaboval. ZDE upozornilo, že v súčasnosti nie je zrejmé aké budú ceny pre regulovaných odberateľov plynu, a aké budú ceny pre regulovaných odberateľov elektriny mimo domácností od 1. januára budúceho roka. Nie je tiež jasné, kto bude znášať cenové rozdiely medzi trhovou a zvýhodnenou cenou pri elektrine a plyne a ako sa budú tieto náklady kompenzovať.

Galéria fotiek (2) Karel Hirman

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Informovanie zákazníkov o cenách od nového roka

Dodávatelia energií by mali mesiac vopred svojich zákazníkov informovať, koľko budú od nového roka platiť. V súčasnosti im to nevedia povedať, keďže Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nevydáva cenové rozhodnutia, hoci ich mal schváliť do konca novembra. Nie sú podľa ZDE známe ani ceny určené prostredníctvom krízovej regulácie, chýbajú potrebné vyhlášky a jasný nie je ani spôsob, akým sa bude štátna pomoc vyplácať."Výsledkom je stav, keď zraniteľní odberatelia nielenže nevedia, koľko budú od nového roka platiť, ale nemajú ani istotu, že im niekto energie dodá. Náklady na zvýhodnené ceny totiž predstavujú mesačne stovky miliónov eur. Ak ich štát dodávateľom okamžite nepreplatí, tí skončia v konkurze," upozornilo ZDE.

Čo ak by pre zraniteľných odberateľov platili trhové ceny?

Firmy podľa združenia nemajú prebytočné peniaze, ktorými by mohli štát úverovať a čakať, kým ten dotácie uhradí. Podobný scenár hrozí aj v prípade, ak by na začiatku roka pre zraniteľných odberateľov platili trhové ceny s tým, že štát ich následne bude kompenzovať. Ani odberatelia totiž nemusia mať dostatok peňazí, aby čakali na to, kým dotáciu dostanú. Kým ju získajú, môžu sa ocitnúť v situácii, keď v lepšom prípade nedokážu uhrádzať svoje faktúry načas, v tom horšom zbankrotujú.

Problém sa týka všetkých

Problém sa netýka iba zraniteľných odberateľov, ale všetkých, pre ktorých vláda avizovala cenové stropy. Tie by mali byť na úrovni 199 eur pre elektrinu a 99 eur pre plyn. Zatiaľ však nebol prijatý všeobecne záväzný právny predpis, ktorým by bol stanovený mechanizmus a podoba uplatňovania cenového stropu a s tým súvisiacich kompenzácií. "Kým sa tak nestane, reálne hrozí, že ani cenový strop nebude možné uviesť do praxe. Zostávajú už iba posledné dni na elimináciu týchto rizík, v opačnom prípade nám hrozí, že sa začiatok nového roka bude niesť v duchu kolapsu trhu s energiami. A to bez ohľadu na to, či budú krachovať dodávatelia alebo odberatelia energií. Pevne veríme, že sa tomu scenáru dokážeme vyhnúť," dodala Ambrošová.