Poslankyňa Romana Tabák opäť pobavila ľudí: FOTO z Tatier, ale čo tá angličtina?!

Romana Tabák očividne veľmi rada navštevuje Tatry. Dokazuje to pravidelnými príspevkami, ktorými dokumentuje svoje výlety v slovenských veľhorách. Pred časom napríklad vyvolala pohoršenie, keď sa kúpala v tatranskom potoku.

Cez víkend sa zas pochválila záberom z chodníka v korunách stromov, ktorý okomentovala hláškou "never get too high or too low", čo v preklade znamená "nikdy sa nedostaňte príliš vysoko alebo príliš nízko". Ona to ale preložila ako "nikdy neklesajte príliš vysoko alebo príliš nízko". Treba povedať, že klesať vysoko naozaj nie je fyzikálne možné. Neovláda poslankyňa dostatočne anglický jazyk alebo šlo len o momentálne pochybenie? To vie len ona sama.