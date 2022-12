Poslanec Michal Šipoš pripustil diskusiu o zmenách v rozpočte

Galéria fotiek (1) Michal Šipoš

BRATISLAVA - O podpore rozpočtu na rok 2023 sa rokuje prioritne s demokratickými poslancami, napríklad z Progresívneho Slovenska, odídencami z OĽANO a poslancami SaS. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš to uviedol v nedeľnej relácii TV Markíza Na telo. Pripustil diskusiu o úpravách v rozpočte s cieľom získať hlasy. "Ak to bude rozumný, príčetný návrh, pomôže to ľuďom, nevidím problém, aby sme sa o tom rozprávali," skonštatoval.