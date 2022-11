Reakcie na správu o stave republiky: Prezidentka vraj premrhala šancu a strčila hlavu do piesku

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová opäť premrhala šancu jasne poukázať na vinníkov krízy a neschopnosť vládnucej koalície. Mimoparlamentná SNS to uviedla v reakcii na správu o stave republiky, s ktorou v utorok vystúpila hlava štátu pred Národnou radou SR. Na prezidentkin prejav však reagovali viacerí aktívni politici z parlamentu aj mimo neho.

Prejav napádať nebudem, sú v ňom pasáže, s ktorými nesúhlasím, tvrdí Kollár

Predseda Národnej rady nechce napádať prejav prezidentky, aj keď sú v ňom podľa neho pasáže, s ktorými nesúhlasí. "Toto bol prejav pani prezidentky a nie môj. Nebudem jej prejav zneužívať k sebatrízneniu alebo k nejakému vyvodzovaniu sebareflexie. Jej prejav bol autonómny a vyjadroval jej pocity a pohľady, s ktorými nemusím úplne súhlasiť," skonštatoval Kollár.

Reaguje aj premiér Heger

Na prednesený prejav reaguje aj premiér Eduard Heger. "Vo všeobecnosti je zmyslom správy o stave republiky podľa slov prezidentky priniesť kritický pohľad na aktuálne dianie v krajine a nastaviť vláde SR a Národnej rade SR zrkadlo. V tomto kontexte teda vnímam aj vystúpenie pani prezidentky v NR SR. Pani prezidentka však aj ocenila zásadné reformy, ktoré sa nám podarilo prijať v oblasti zdravotníctva, školstva, justície či ochrany prírody. Zároveň vyzdvihla kvalitu Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý je kľúčovým zdrojom obnovy krajiny po období pandémie," tvrdí Heger.

"Súhlasím s pani prezidentkou, že čelíme hybridným hrozbám a na ich zvládnutie sme neboli pripravení. Tiež môžeme len potvrdiť, že šírenie nenávisti a strachu v rámci politického zápasu jednou konkrétnou politickou stranou je nebezpečný hazard s náladami a emóciami v spoločnosti. Ako predseda vlády vnímam, že spoločnosť je výrazne polarizovaná. Príčiny môžeme hľadať v krízach, ktorými si posledné dva roky prechádzame. K polarizácií však hlavne prispieva populizmus, ktorý hoci je súčasťou politického zápasu, dnes jeho používanie predstavuje hazard s negatívnymi náladami. Práve tu vidím našu spoločnú úlohu s pani prezidentkou, aby sme spoločne pôsobili na zmenu k lepšiemu," uzavrel.

Šeliga chce, aby prezidentka začala stíhať Maroša Žilinku

Poslanec Juraj Šeliga v reakcii na prejav prezidentky reagoval zároveň aj na rozhodnutie generálnej prokuratúry zrušiť obvinenie opozičným poslancom zo Smeru-SD. Prezidentka by podľa Šeligu mala vyvodiť voči Marošovi Žilinkovi disciplinárne konanie v snahe odvolať ho.

Fico sa ohradil voči slovám Čaputovej

Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico sa ohradil voči slovám prezidentky Zuzany Čaputovej smerom k opozícii. V utorkovej správe o stave republiky podľa neho ukázala, že stojí na strane koalície. Uviedol to na tlačovej konferencii. "Priamo zaútočila na stranu Smer-SD tým, keď komentovala naše úsilie poukazovať na hrubé porušovanie princípov právneho štátu zo strany skupiny politicky angažovaných vyšetrovateľov, prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry a niektorých sudcov na Špecializovanom trestnom súde," vyhlásil Fico. V tejto súvislosti poukázal na zrušenie obvinení v kauze Súmrak zo strany generálnej prokuratúry, čo podľa neho dokazuje, že Smer má pravdu.

Čaputová podľa SNS strčila hlavu do piesku

"Zuzana Čaputová namiesto toho strčila hlavu do piesku, nepomenovala vinníkov, nepoukázala na riešenia a opäť nechala občanov Slovenskej republiky napospas vláde Eduarda Hegera (OĽaNO)," uviedla strana. Vo svojom prejave podľa SNS Čaputová potvrdila, že pre túto spoločnosť nerobí a neurobila takmer nič. Prezidentka podľa strany zabúda, že sama disponuje kompetenciami na riešenie aktuálnych kríz. "Vo svojom prejave opäť len všeobecnými frázami vyjadrovala svoje pocity," komentovali.

Kde bol Matovič počas prejavu?

Matovičov blízky poslanec Gyorgyi Gyimesi pred novinármi zas vysvetľoval, prečo nebol minister financií na prejave prezidentky v pléne. "Minister financií sa zodpovedá len premiérovi," reagoval na otázky novinárov poslanec Gyimesi.

ĽSNS vraj chce pracovať "efektívne", a preto počúvali jej prejav len z kancelárie

Poslanec Martin Beluský z ĽSNS vysvetľoval, že neprítomnosť poslancov za túto stranu v pléne bola vraj zapríčinená zaneprázdnenosťou a pracovným programom poslancov. "Chceme pracovať efektívne a preto, aj z úcty k občanom, sme tento prejav počúvali z kancelárie," reagoval Beluský.

To, kde mohla zasiahnuť, mohla riešiť vtedy a nie teraz nad tým plakať, tvrdí poslanec Vážny

Opozičný poslanec Smeru Ľubomír Vážny po prejave prezidentky hovorí, že vraj sama mohla v daných veciach, ktoré kritizuje, včas zasiahnuť a "nie teraz nad nimi plakať".

Podľa PS bola správa Čaputovej vyvážená

Správa prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky bola vyvážená a primerane kritická. Dokázala oceniť oblasti, v ktorých vláda koná správne, ako napríklad v zahraničnej politike. Skonštatovalo to mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Kľúčové boli podľa neho kritické pasáže jej prejavu. "Takto to ďalej ísť nemôže. Inak stratí naša demokracia aj posledné zvyšky dôvery a autority. To je zásadný a, žiaľ, veľmi trefný odkaz prezidentkinej správy," uviedol predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Aliancia oceňuje, že sa prezidentka venovala aj menšinám

Čaputová sa v súčasnej správe o stave republiky venovala právam národnostných komunít. Menšiny by podľa nej mali mať zabezpečené podmienky pre svoj rozvoj. Poukázala na to mimoparlamentná maďarská strana Aliancia. "Aliancia v zhode s ňou preto vyzýva vládu, aby splnila svoje predsavzatia a zabezpečila podmienky pre ďalší rozvoj národnostných komunít v oblasti jazykových práv, vzdelávania a kultúry," uviedla hovorkyňa strany Klára Magdeme.