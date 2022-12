Prezidentka v živom vysielaní šokovala: Otvorene hovorí o vyhrážkach smrťou, ktoré chodia na jej adresu!

archívne video

Zuzana Čaputová sa rozhodla prehovoriť vo verejnoprávnej RTVS. "Žijeme veľmi náročnú dobu, kombináciu kríz, no práve preto je dôležité vecné, racionálne a pokojné vedenie štátu," povedala v úvode Čaputová na margo svojej prednesenej správy o stave republiky v parlamente minulý týždeň.

Potrebujeme upokojenie situácie v čase kríz

"Ideme úzkou lávkou. Pod nami je neznámo, množstvo kríz, do ktorých sa môžeme prepadnúť, presne v týchto chvíľach musíme zvažovať každý krok. My robíme presný opak. Vedenie štátu je 3 kroky vpred alebo vzad, alebo ako keby aj pod vplyvom nenávisti sa tá lávka pod nami triasla," pokračovala Čaputová na náladu v spoločnosti voči vláde.

Vzápätí však šokovala verejnosť, keď prezradila niečo o tom, čo sa v súčasnosti na jej osobu píše. "Vecná kritika je úplne na mieste. Patrí k politike a má byť predmetom demokratických názorov. Sú tu však hrubé, brutálne útoky na moju osobu. Najmä tie podozrenia, ktoré hovoria, že slúžim inej moci, o vlastizdradkyni, o tom, že som americkou agentkou a podobné, hrubé nezmysly," povedala v relácii Čaputová.

Ľudia, ktorí jej vraj píšu vyhrážky, využívajú slovník politikov

"To, čo je na tom citlivé, je, že ľudia, ktorí sa mi vyhrážajú zabitím, a kde sú trestné stíhania, pretože sú takí písatelia, ktorí mi píšu vyhrážky zabitím, používajú slovník týchto politikov. Obviňujú ma z toho, že slúžim inej moci, a to už mi príde nebezpečné. Netýka sa to len mňa, ale aj mojich blízkych, a to už považujem ďaleko za hranicou," ešte doplnila prezidentka.