Prechod SaS do opozície je po desiatich týždňoch ukončený: Odchod z koalície Sulík hodnotí ako správne rozhodnutie

BRATISLAVA – Desať týždňov po demisii ministrov za SaS už v Národnej rade (NR) SR dobehli zákony, ktoré jej poslanci podporili preto, že sa na ich príprave strana podieľala ešte vo vládnej pozícii. Tým je prechod SaS do opozície definitívne ukončený. V TASR TV to povedal predseda strany Richard Sulík. Odchod z koalície hodnotí ako správne rozhodnutie.

Dodal, že chcú byť konštruktívnou opozíciou a podporiť vládne zákony, ktoré budú považovať za kvalitné a prospešné. Automaticky však vláda s podporou SaS počítať nemôže a základné nastavenie jej poslancov pri hlasovaniach bude zdržanie sa, v prípade vyslovene zlej legislatívy aj hlasovanie proti jej prijatiu. Sulík potvrdil, že ako už SaS avizovala, jej poslanci určite nepodporia aktuálny návrh štátneho rozpočtu.

Každý poslanec bude hlasovať na základe vlastného uváženia

Sulík predpokladá, že pri parlamentnom hlasovaní o vyslovení nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) sa v klube dohodnú na tom, že každý poslanec bude hlasovať na základe vlastného uváženia. "Budeme k tomu sedieť ešte raz, tam sa rozhodneme. Osobne si myslím, že to skončí zelenou kartou, lebo je nie malá časť poslancov v klube SaS, ktorí sú za to, aby sme sa zdržali," uviedol. Sulík ale predpokladá, že Mikulec napokon odvolaný nebude. Referendum o skrátení volebného obdobia považuje Sulík za zbytočné, nezúčastní sa ho a ani nebude vyzývať voličov SaS na účasť. V parlamente by SaS skrátenie volebného obdobia podporila, podľa Sulíka je však malá šanca na úspech takejto iniciatívy. "Na skrátenie volebného obdobia v parlamente potrebujete 90 hlasov a nie je tam na to vôľa," skonštatoval.

Zásadné zlyhanie vidí skôr na strane vlády

Začiatok predvolebnej kampane do parlamentných volieb je však podľa neho prakticky za dverami aj v prípade, že by prebehli v riadnom termíne. "Riadny termín volieb vo februári 2024 je už o 15 mesiacov, čiže je najvyšší čas venovať sa aj tomuto. Predstavíme niekoľko nových tvárí a program, ktorý, ako dúfam, bude opäť vyhodnotený ako najlepší," doplnil Sulík. Predseda SaS sa tiež nestotožňuje so spôsobom, akým Lekárske odborové združenie presadzuje niektoré svoje požiadavky, zásadné zlyhanie však vidí skôr na strane vlády. "Malo sa vyjednávať od prvého dňa, nie až teraz na poslednú chvíľu. A bol by aj čas zo strany vlády riadne odkomunikovať, ktoré požiadavky sú primerané, ktoré nie, s ktorými nesúhlasíme a podobne," uzavrel.