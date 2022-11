Skvelá správa! VIDEO Prerazili diaľničný tunel na D1: Prví motoristi by sa po ňom mali previezť do dvoch rokov

RUŽOMBEROK – Diaľničný tunel Čebrať pri Ružomberku sa v utorok podarilo preraziť. Oznámil to minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Po dostavbe bude tunel s dĺžkou viac ako 3600 metrov súčasťou úseku liptovskej diaľnice D1 Ivachnová - Hubová. Motoristi by sa ním po prvý raz mali previezť do dvoch rokov.