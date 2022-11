Poslanci schválili novelu zákona o službách zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím

BRATISLAVA - Zamestnanosť osôb so zdravotným postihnutím a ich začlenenie na trh práce sa posilnia. Predpokladajú to novely zákony o službách zamestnanosti z dielne Jany Žitňanskej (nezaradená), ktoré poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili.

S cieľom posilniť zamestnanosť zdravotne postihnutých sa v zákone rozdelia zákazky, prostredníctvom ktorých si zamestnávateľ môže plniť povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu, na samostatnú kategóriu zákaziek na poskytnutie služieb a samostatnú kategóriu na dodanie tovaru a osobitne ku každej kategórii stanoviť výšku zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím.

Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím má zostať v prípade zákazky na dodanie tovaru na výške 0,8-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve. Výška zákazky na poskytnutie služby má byť stanovená na 0,7-násobok ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy. Schválením pozmeňujúceho návrhu sa spresní, že ak je súčasťou jednej zákazky odobratie tovaru aj prijatie služby, zamestnávateľ je povinný preukázať samostatne výšku časti zákazky na odobratie tovaru a výšku časti zákazky na prijatie služby. Ak tak neurobí, zákazka sa považuje za zákazku na odobratie tovaru.

Úprava pojmu chránená dielňa

Novelizáciou sa upraví aj pojem chránená dielňa, aby lepšie vyhovoval zmenám v zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím, ich zvyšujúcej sa kvalifikácii aj rôznorodosti postihnutia. Pojem má zdôrazniť, že ide o pracovisko, na ktorom je pracovný priestor, pracovný výkon alebo pracovné podmienky vrátane možnosti flexibilného pracovného času a rozloženia práce prispôsobené celkovému zdravotnému a aktuálnemu fyzickému a psychickému stavu občanov so zdravotným postihnutím. Pribudne aj možnosť dočasného vykonávania práce v pracovnom pomere aj mimo chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak to umožňuje charakter práce alebo je to nevyhnutné na plnenie pracovných úloh.

Rozšírenie definície SZČO

V súvislosti s lepším začlenením osôb so zdravotným postihnutím na trh práce sa rozšíri definícia samostatne zárobkovo činnej osoby o osoby, ktoré vykonávajú činnosť, ktorá spočíva vo využívaní výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi, ku ktorým patrí napríklad zákon o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch alebo autorský zákon. Zjednoduší sa i podávanie žiadosti o poskytnutie príspevku na činnosť pracovného asistenta a zníži sa počet informácií, ktoré sú na žiadosť potrebné. Novely nadobudnú účinnosť od 1. januára 2023.