Španielsko ide testovať vplyv skráteného pracovného týždňa na produktivitu

Táto schéma sa bude testovať po dobu dvoch rokov vo firmách, usilujúcich sa o reformy práce, ktoré môžu "generovať zvýšenie produktivity, ktoré vykompenzuje mzdové náklady", pričom mzdy zostanú zachované, uviedlo španielske ministerstvo práce. Firmy, ktoré majú záujem zapojiť sa do pilotného projektu, sa musia zaviazať, že skrátia pracovný týždeň najmenej o 10 percent po dobu dvoch rokov aspoň štvrtine svojich zamestnancov. Na oplátku dostanú štátnu pomoc určenú na kompenzáciu dopadov na výrobu, ako aj dodatočných administratívnych nákladov, ktoré môžu vzniknúť pri zavádzaní projektu, uviedlo ministerstvo.

Niektoré firmy systém už testovali

Po posúdení vplyvu na produktivitu vláda rozhodne, či to "zavedie aj do zvyšku ekonomiky". V posledných rokoch niekoľko veľkých španielskych spoločností – vrátane telekomunikačného gigantu Telefonica a módnej značky Desigual - testovalo a v niektorých prípadoch aj zaviedlo štvordňový pracovný týždeň. Len málo z týchto prípadov však bolo v priemysle a väčšinou boli sprevádzané zodpovedajúcim poklesom miezd. Táto otázka sa ukázala ako citlivá - odbory boli väčšinou za, no šéfovia proti opatreniu, ktoré považujú za ťažko uplatniteľné v mnohých odvetviach hospodárstva.