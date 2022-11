Hračkárstvo Dráčik dopláca na šírenie konšpirácií: Rázny krok spoločnosti LEGO! Konečne, tvrdia Slováci

Od vypuknutia vojny na Ukrajine si Slováci na stránke hračkárstva Dráčik mohli všimnúť zvláštne citáty. Tie podporovali v agresii vyvolanej u nášho suseda Rusko. Aj keď sa kontroverzné názory k rôznym spoločenským témam objavujú na stránke už mesiace, pravý bojkot vyhlásili Slováci len prednedávnom. Na stránke sa vyskytli kontroverzné vyjadrenia plné dezinformácií o pandémii, vojne na Ukrajine, obrannej dohode s USA, ale, po novom, aj o LGBTI+ komunite. To bola pre ľudí doslova povestná posledná kvapka.

Majiteľom hračkárstva je od roku 1991 Dušan Víglaský, ktorý je pravdepodobne aj prispievateľom názorov na stránku Dráčika. Na stránke zverejnil rôzne citácie, napríklad: "Nejaká tekvicová hlava vám prikáže, dajte si túto injekciu. Pýtate sa. Čo obsahuje? Nevieme. Aké má účinky? Nevieme. Kto je za ňu zodpovedný? Vy. No dobre, tak si ju dám. Je to normálne? Ste normálni?". Krátko po začatí vojny na Ukrajine obchod sa na stránke objavil odkaz, že vojenská pomoc Ukrajine nie je riešením a ruská agresia bola nazvaná "sporom brata s bratom."

No už vidieť prvé rázne kroky zo strany dodávateľov hračiek smerom k nenávistným prejavom obchodu. Mnohí bývalí zákazníci sa totiž rozhodli pre bojkot a viaceré spoločnosti, ktoré hračky do obchodu dodávajú, informujú o šírení dezinformácií. Výnimkou nebola ani nadnárodná spoločnosť LEGO, ktorá je jedným z hlavných dodávateľov. Slováci sa totiž pýtali, či to, čo sa deje na stránke hračkárstva, je podľa nich v poriadku a upozornili na to, že ak nezakročia, prakticky tam potichu podporujú šírenie dezinformácií a hoaxov. Vyhrážali sa aj tým, že ak nezakročia, prestanú si ich hračky kupovať. Stavebnice LEGO sú pritom mimoriadne populárne ako u detí, tak aj dospelých.

"Boli sme sklamaní, keď sme videli komunikáciu na webe Dráčik, a pozastavili sme propagačnú inzerciu, zatiaľ čo situáciu preskúmame,“ napísali na sociálnej sieti po paľbe komentárov Slovákov. Mnohí sa vyjadrili, že už bolo na čase, iní, že by čo najskôr mali úplne ukončiť spoluprácu. Naďalej sa však objavujú komentáre Slovákov, ktorí ostatných vyzývajú, aby v Dráčiku nenakupovali. "Hanbila by som sa dodávať svoje produkty takému predajcovi akým je Dráčik. V tom obchode nenakúpim nikdy,“ uviedla jedna z diskutujúcich.