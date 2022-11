Reakcia Nicholsonovej na slová arcibiskupa Oroscha: Na chate sa bozkávala s dvomi dievčatami! To nie je všetko

V piatok popoludní vyšiel na svetlo sveta obežník trnavskej arcidiecézy, ktorý dostávajú tamojší kňazi. V príhovore arcibiskupa Jána Oroscha sa objavilo spochybnenie nevinnosti obetí útoku na Zámockej ulici. Orosch síce tvrdí že ich vražda ho zasiahla a vrah bol podľa neho plný nenávisti, no priznáva, že mu prekáža spojenie "nevinné obete". Prostredníctvom otázok s obeťami strelca nepriamo spája možnú drogovú závislosť či nemravné konanie.

„Ľudia, počnúc majiteľom klubu „Tepláreň“, návštevníci klubu, o ktorých sme sa nedozvedeli nič o ich veku, o ich možnej drogovej závislosti, pohoršlivom – a zo strany veriacich právom videnom – nemravnom konaní, až po poľutovaniahodné obete, sú naozaj všetci nevinní?“ pýta sa v úvodnom slove obežníka Orosch. Píše, že ani netuší, kto je vlastne majiteľom Teplárne. V skutočnosti to nie je žiadne tajomstvo a Roman Samotný sa nijako neskrýva.

Voči Oroschovým slovám sa ohradila väčšina slovenských politikov, ktorí vyjadrenie arcibiskupa odsúdili a označili za prejav krutosti. Svoj názor k celej veci vyjadrila aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nichsolsonová, ktorá predstaviteľovi cirkvi poslala otvorený list.

Ako vysvetlila, má tri deti, ktoré však, ako povedala, nie sú dokonalé. Napriek tomu ich miluje. "Viete, môj najstarší syn nedokončil vysokú školu, fajčí, aj to pivo si dá a má dredy. A z mojej 14-ročnej Lilly je feministka, predstavte si. Kubo má 6 a nechce písať domáce úlohy. Proste, ako vravím, nie sú dokonalí, ale ja ich veľmi, veľmi milujem a každý deň im to opakujem. „Jediné, čo od vás chcem, je, aby ste boli v živote šťastní,“ hovorievam im," upozornila europoslankyňa.

Poukázala aj na to, že jej druhý manžel je skvelý a skvelý bol aj prvý, aj keď sa rozhodli svoje cesty rozdeliť. Podľa jej slov jej mama má 66 rokov a chytila už aspoň dvanásty dych, teda je veľmi aktívna. Avšak, občas si zapáli cigaretu.

"Sme malá rodina, ale veľmi sa ľúbime a sme šťastní. A ešte som vám zabudla povedať, že som si minimálne trikrát v živote zapálila trávu (jointa, ak chcete), raz dokonca s mojou mamou v Amsterdame a raz, pred 19-timi rokmi som sa bozkávala s dvoma dievčatami na chalupe," napísala úprimne. Oroscha sa preto pýta, či je vinná, alebo nevinná za svoje skutky v prípade, ak by ju niekto zastrelil. Pýta sa, či by si zaslúžila smrť. "Moje deti si ju zaslúžia tiež? Sme všetci vinní, lebo sa nezmestíme do vašej škatuľky normálnosti a nevinnosti? Váš Boh ma má rád. Viem to. Často mám strach o moju rodinu, tak sa k nemu modlím, ako som spomínala. A on mi občas odpovedá. Páči sa mu ako žijeme, že sa ľúbime, že sme šťastní. Páčime sa mu aj v našej nedokonalosti, on to nazýva takto „nedokonalosť“, nie vina. ON naše chyby nazýva nedokonalosťou, nie VINOU," konštatovala.

Následne priznala aj to, na čo myslí, keď sa pozrie na tvár arcibiskupa. A to, že ho prestal mať Boh rád, pretože rozdeľuje ľudí na vinných a nevinných podľa toho, koho majú radi, prípadne, ako žijú. "Súdite. Tvárite sa, že ste ON. Ale nie ste. Ste len jeden nešťastný dedko, ktorému chýba láska, v duši má nenávisť a jeho Boh ho opustil, lebo sa na Boha hral. A rozsieval nenávisť voči tým, ktorých Boh v ich nedokonalosti miluje. Matúš a Juraj sú v nebi. Otázka je, kde skončíte vy, pán Orosch. Hovorí sa, že nikdy nie je neskoro. Skúste nájsť v sebe pokoru pán Orosch, skúste prestať súdiť a možno vás niekto začne mať rád. Verím, že aj Boh. On vie odpúšťať," uzavrela.