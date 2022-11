Cirkev reaguje na slová Oroscha: Košický arcibiskup ďakuje trnavskému a vyzýva na modlitby

Predseda Konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup Mons. Bernard Bober 7.11. vo svojom vyjadrení poďakoval trnavskému arcibiskupovi za jeho posledné slová, v ktorých vyjadril ľútosť nad jeho obežníkom, ktorý sa dostal k širokej verejnosti, aj keď bol interného charakteru. Ocenil jeho ľútosť a uvedomenie si, že tieto slová vyvolali v spoločnosti iba nepokoj.

„Ospravedlňujem sa za vzniknuté nedorozumenie, ktoré vyšlo z našich radov. Ako biskupi, kňazi, zasvätení, ale aj veriaci laici sme povolaní snažiť sa o čo najväčšiu empatiu naplnenú evanjeliovým posolstvom nádeje a milosrdenstva, a to hlavne v okamihu, keď stojíme zoči-voči tragickým udalostiam.“

Poukázal na potrebu skôr upokojovať situáciu namiesto vyhrocovania. Vyzdvihol aj nepotrebné zaoberanie sa podozreniami, pre ktoré nie je reálny podklad. Zároveň vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí vraždy na Zámockej ulici v Bratislave a vyzval všetkých veriacich, aby sa modlili „za pokoj a zmierenie pre všetkých v našej krajine“.

Reakcia košického arcibiskupa prišla krátko po tom, čo sa na verejnosti objavilo ďalšie video s kňazom z Hertníka, ktorý v kázni iba štyri dni po chladnokrvnej vražde tvrdil, že LGBT+ ľudia by nemali mať rovnaké práva ako ostatní. Slová z jeho kázne boli viac ako kruté: „Prečo by títo ľudia nemali mať práva? Pretože je to proti božiemu poriadku. Pretože je to narušenie ľudskej spoločnosti. Pretože tak, ako Amerika zamoruje terorizmom, zamoruje aj spôsobom života, nemorálnosťou. To všetko prichádza tu.”