MIGRAČNÁ KRÍZA Stanové mestečko pre utečencov na Záhorí! Situácia sa dramatizuje: Nočná naháňačka

KÚTY - Nápor migrantov utekajúcich zo Sýrie a ďalších krajín poznačených vojnou je enormný a kompetentní začali na Slovensku hovoriť o migračnej kríze. Aj z toho dôvodu sa rozhodli pre veľký počet utečencov v okolí hraníc s Českom vybudovať stanové mestečko, kde sú migranti ubytovaní a sú im poskytnuté základné potreby. Prinášame fotoreportáž, ako to v Kútoch aktuálne vyzerá.

V uplynulých dňoch vyrástlo v Kútoch blízko hraníc s Českom stanové mestečko. Dôvod je prostý - migračná kríza a obrovský nápor utečencov. Okolité krajiny ako Česko či Rakúsko zaviedli sprísnené kontroly práve pre nelegálnu migráciu, ktorú sa nedarí eliminovať, a preto sú mnohé autá, najmä kamióny a dodávky, kde je zvýšené riziko prevádzačstva migrantov, ktorí smerujú najmä do krajín západnej Európy. Na Slovensku od konca septembra do pondelka (31. 10.) zachytili 2675 nelegálnych migrantov a 45 prevádzačov, stanové mestečko sa nachádza v blízkosti železničnej stanice Kúty.

Ministerstvo vnútra zabezpečilo v Brodskom stany civilnej ochrany. Poskytnuté boli taktiež deky a spacie vaky. Na potrebných miestach sa podľa hovorne rezortu vnútra Zuzany Eliášovej zabezpečuje aj vykurovanie. Okrem toho, podľa Eliášovej po komunikácii s miestnou farou bola osobám, nachádzajúcim sa na stanici v Kútoch, poskytnutá strava. Policajti na mieste koordinujú základnú zdravotnú starostlivosť a pomáhajú zabezpečiť stravu, najmä pre ženy a deti.

Trnavskí policajti sú na mieste a okrem zabezpečovania verejného poriadku koordinujú aj základnú zdravotnú starostlivosť či zabezpečenie stravy a šatstva. "Ide o úzku spoluprácu so Slovenskou humanitnou radou a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Pomocnú ruku naďalej podávajú aj dobrovoľní hasiči či miestny farár," uviedla Antalová.

Ako doplnila, KR PZ v Trnave posilnilo ihneď od zavedenia hraničných kontrol s ČR výkon služby v prihraničných oblastiach, aby nedochádzalo k narušovaniu verejného poriadku. "Polícia neustále sleduje intenzitu a toky migračných vĺn. Na základe vytypovaných miest, v ktorých dochádza k zvýšenej koncentrácii osôb, sústreďujeme sily a prostriedky. V súčasnosti polícia venuje zvýšenú pozornosť Železničnej stanici Kúty, kde je situácia najzávažnejšia," informovala krajská policajná hovorkyňa.

Prevádzači na R1 a stovka migrantov

Okrem toho sa v stredu na rýchlostnej ceste R1 medzi Nitrou a Trnavou stali viaceré kuriózne situácie. Nitrianski policajti tu zadržali takmer stovku migrantov. V ranných hodinách zastavovali diaľniční policajti dodávku, ktorej vodič na ich znamenia nereagoval a pokračoval v jazde. Policajtom sa pokúsil utiecť, ale nepoznal cestu a odbočil priamo pred oddelenie diaľničných policajtov Nitra – Selenec, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Vodič sa dal na útek do blízkeho poľa, kde ho však policajti zakrátko chytili. V dodávke sa viezlo 26 migrantov.

V katastri obce Veľké Zálužie na rýchlostnej ceste R1 praskla vodičovi vozidla Iveco Eurocargo s nemeckým evidenčným číslom pravá zadná pneumatika. Vodič si mal údajne presadnúť z pokazenej dodávky do neznámeho vozidla a odísť smerom na Trnavu, potvrdila polícia. Na vozidle Iveco vykopli migranti bočné dvere a rozutekali sa po rýchlostnej ceste a do poľa. Policajti ihneď zhromažďovali týchto ľudí do skupín pod blízkym diaľničným mostom, odkiaľ ich vyzdvihne autobus. Na mieste sa nachádza približne 70 migrantov. Miesto zabezpečuje šesť policajných hliadok rôznych útvarov Okresného a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre. Vecou sa polícia naďalej zaoberá.

Rovnako zastavili vrábelskí policajti prevádzača aj v noci zo stredy na štvrtok. "Tí chceli počas nočnej služby asi o štvrtej ráno zastaviť a skontrolovať vozidlo VW Sharan. Vodič na znamenia nereagoval a unikal pred policajnou hliadkou smerom na Nitru. Policajti si medzitým zavolali posily. Pred Nitrou na kruhovou objazde PMJ-éčkari zablokovali vjazd a rozložili zastavovací pás, cez ktorý vodič prešiel. Aj napriek prepichnutým pneumatikám vodič vyšiel na rýchlostnú cestu R1 do pripájacieho pruhu, v ktorom zostal stáť. V aute sa spolu s 20 ročným prevádzačom viezlo 16 migrantov, z toho 3 deti. Na mieste sa nikto nezranil," informovala nitrianska polícia na sociálnej sieti.