Pochybila polícia pri hľadaní teroristu zo Zámockej? Nočný telefonát na linku 158 preveruje inšpekcia!

V stredu 12. októbra Juraj Vankulič a Matúš Horváth spolu s ich kamarátkou Radkou pili kimonádu na lavičke pred barom Tepláreň. Niekoľko minút po siedmej hodine večer sa však pokojné stretnutie zmenilo na horor. Spoza rohu vyšiel 19-ročný Juraj K. a na trojicu namieril laserovú zbraň. Vystrieľal celý zásobník - najskôr trafil Juraja, potom Matúša. Zašiel opäť za roh, prebil a obetiam prišiel dať ešte ranu istoty. Postrelil aj Radku.

Mimoriadne nadaný študent s antisemitskými, homofóbnymi a rasistickými názormi z miesta činu ušiel a namieril si to domov do Ružinova. Polícia bola na mieste činu do štyroch minút, no Jurajovi sa aj tak podarilo doma oznámiť rodičom čo vyviedol, vziať si druhú otcovu zbraň a ujsť do Jaskovho radu. Tam ho ráno našla náhodná okoloidúca. Juraj sa zastrelil.

Volanie na linku 158

Prvotný opis unikajúceho páchateľa bol zmätočný. Hovorilo sa o mladíkovi v čiernej bunde, šiltovke, modrých rifliach. Ako informuje cas.sk tesne pred polnocou na linku 158 zavolal občan, že videl mladíka, na ktorého opis unikajúceho vraha sedí.

Oznamovateľ hovoril, že muž má okolo 18 - 20 rokov a je v tmavom oblečení. Polícii poskytol pomerne presný popis páchateľa. V tom čase, o 23:59, napísal Juraj na Twitteri, kde komunikoval o vražde a zverejnil aj svoj 65-stranový manifest, posledný príspevok. "Vidíme sa na druhej strane," napísal a stlačil spúšť. Polícia našla jeho telo až okolo pol ôsmej ráno.

Galéria fotiek (2)

Zarážajúce ale je, že podľa portálu nešiel nikto preveriť toto oznámenie. Telefonát bol jedným zo 45 telefonických oznámení, ktoré polícia podľa hovorkyne Prezídia PZ Denisy Bárdyovej priebežne analyzuje. "Z priebežného interného preverovania postupov boli identifikované skutočnosti, na základe ktorých dal prezident Policajného zboru Štefan Hamran podnet na Úrad inšpekčnej služby na vykonanie kontroly a podnet, na základe ktorého bolo v jednom prípade začaté trestné stíhanie,“ povedala pre portál.

O prácu príde operátor

Podľa informácií portálu príde o prácu operátor, ktorý hlásenie na linke prijal. To potvrdila aj Bárdyová. Zdroj cas.sk však tvrdí, že o prácu príde nevinný človek. "Úlohou operátora je správne miesto lokalizovať, aby tam bola hliadka čo najrýchlejšie. Policajt, ktorý prijal hovor, teda svoju prácu urobil dobre. Informáciu pridelil do jedného priečinku, ako mu to kázal operačný dôstojník, aby to mali na jednom mieste,“ vysvetľuje zdroj. "Veľa vecí bolo podozrivých, a keď operátor poslal oznam operačnému dôstojníkovi, ten podľa všetkého toto hlásenie opomenul, a preto tam hliadka neprišla,“ dodáva.

Podľa hovorkyne bolo v osudnú noc v meste 26 hliadok, ktoré strelca zo Zámockej hľadali. Nasadené boli aj sily a prostriedky špeciálnych a špecializovaných útvarov. Prečo však nereagovali na telefonát, zatiaľ známe nie je.