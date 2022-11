AKTUÁLNE Panika v Európe: Hrozba terorizmu na palube lietadla, museli zasahovať stíhačky!

Lietadlo Boeing 777 spoločnosti Emirates, EK209 na trase z Atén do New Yorku vyvolalo hrozbu teroristického činu a paniku v troch európskych krajinách. Na palube lietadla bolo 228 pasažierov a 18 členov posádky. Lietadlo odletelo krátko pred pol siedmou večer z gréckej metropoly a po plánovanej trase cez taliansku Kalábriu na juhu sa dostal nad územie Sardínie. Vtedy informoval grécky dispečing o hrozbe teroristického útoku na palube lietadla. Na základe varovania, Francúzsko uzavrelo svoj vzdušný priestor a aktivovalo bezpečnostný protokol.

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane pic.twitter.com/EM99rAxQeN — Fragolevantinos (@fragolevantinos) November 10, 2022

Corriere della Sera informuje, že lietadlo sa nachádzalo v talianskom vzdušnom priestore, keď zrazu riadiace stredisko v oblasti Brindisi, ktorá hraničí s Gréckom dostalo výstrahu, že na palube sa nachádza terorista. Informáciu dostali od kolegov z Atén. Taliansky dispečeri následne informovali Francúzov, ktorí uzavreli vzdušný priestor. Lietadlo zostalo monitorované a vrátilo sa do Atén, kde pristálo v 22:10 miestneho času. Pri pristáti ho sprevádzali dve stíhačky F16 leteckých síl.

Podľa dostupných informácií údajne z kokpitu nezaznel žiaden poplach ani volanie o pomoc. Piloti môžu totižto do komunikačného systému zadať kód v prípade „nezákonných činov na palube lietadla“. Keď však dostali pokyn, že nesmú vstúpiť do francúzskeho vzdušného priestoru, vrátili sa späť do Atén.

Prvotná informácia údajne prišla z Ameriky, kde dostali anonymný telefónát a preto preventívne nariadili gréckemu dispečingu preveriť dva lety, jeden do Dubaja, druhý spomínaný EK209 do New Yorku. Keďže lietadlo do New Yorku už odletelo, grécke úrady spustili poplach a prinútili ho vrátiť sa. Tri hodiny po poplachu grécke úrady vysvetlili, že išlo iba o falošný poplach.