OTÁZKY A ODPOVEDE Prečo bol vrah zo Zámockej terorista? Zhrnutie dôkazov pre šíriteľov hoaxov

V stredu 12. októbra krátko po 19-tej hodine zastrelil 19-ročný Juraj K. pred Teplárňou v centre Bratislavy dvoch ľudí a jednu ženu postrelil. Tá, našťastie, vyviazla s postrelenou nohou, no bez väčšej ujmy na fyzickom zdraví. Také šťastie nemal Juraj Vankulič a Matúš Horváth, ktorých vrah chladnokrvne popravil. Juraja K. hľadali policajti celú noc. Našiel ho až náhodný okoloidúci okolo pol ôsmej ráno na druhý deň. Bol mŕtvy.

O tragédií sa v posledných dňoch začalo šíriť množstvo neprávd, poloprávd a výmyslov. Prispel k tomu aj Daniel Bombic, ktorý si hovorí Danny Kollár a šéf ĽSNS Marian Kotleba, ktorý s otcom vraha konšpiroval v jeho rádiu.

Upozorňujeme, že zábery nie sú vhodné pre maloletých a citlivé povahy

Kto je vrah zo Zámockej?

Juraj K. bol 19-ročný študent, ktorý navštevoval školu pre nadané deti. Podľa doterajších známych informácií sa radikalizoval najmenej dva roky pred vraždou Juraja a Matúša. Na sociálnych sieťach zdieľal príspevky proti rôznym menšinám, kam patrili LGBTI+ ľudia, moslimovia, Židia. Na muške mal aj politikov, ako napríklad premiéra Eduarda Hegera, opozičného poslanca Roberta Fica či exministra Branislava Gröhlinga.

Prečo ide o teroristický čin?

Prvotné informácie, s ktorými pracovala aj polícia, naznačovali, že by mohlo ísť o milenecký trojuholník. A teda, že Juraj K. strieľal na svojho bývalého priateľa. To v konečnom dôsledku vyvrátil aj jeho otec, ktorý poprel, že by bol jeho syn gej.

Galéria fotiek (8) Juraj Krajčík, otec vraha zo Zámockej, prehovoril pre rádio, ktoré prevádzkuje Kotlebova strana

Už pár hodín po čine však polícia na sociálnej sieti napísala, že ide o vraždu z nenávisti. Počas noci bol totiž známy vrahov "manifest" aj jeho príspevky na sociálnej sieti. V nich sa priznal, že to bol práve on, kto vraždu spáchal pre svoju ideológiu. Zároveň komunikoval aj na krajne pravicových fórach, kde sa rovnako priznal, že čin spáchal.

Niekoľko mesiacov pred útokom sa Juraj K. fotil aj pred domom premiéra Eduarda Hegera, ktorého mal tiež na muške. Rovnako sa odfotil aj pred barom Tepláreň. K fotografii ironicky pripísal, že aj on patrí k LGBTI+ ľuďom aj k Židom a že príde na drink. Navyše, vrah zo Zámockej sa fotil aj s gestom, pri ktorom z prstov vytváral písmená WP, teda „White Power“.

Definícia teroristického útoku

"§ 419 Teroristický útok (1) Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, závažným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu štátu alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie, aby niečo konala, opomenula alebo strpela a) hrozí spáchaním útoku alebo spácha útok ohrozujúci život, zdravie človeka alebo jeho osobnú slobodu."

Prečo bol na mieste Daniel Lipšic?

Daniel Lipšic je špeciálny prokurátor, ktorý šéfuje Úradu špeciálnej prokuratúry. Práve ten vykonáva dozor nad týmto konkrétnym činom. "Úrad špeciálnej prokuratúry vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní, trestne stíha osoby podozrivé zo spáchania trestných činov a uplatňuje oprávnenia prokurátora v konaní pred súdom, a to najmä vo veciach trestnej činnosti páchanej zločineckými skupinami, korupčnej trestnej činnosti, zneužívaní právomocí verejného činiteľa, finančnej kriminalite (trestné činy proti majetku a trestné činy hospodárske, vrátane trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev), terorizmu a extrémizmu."

Prečo médiá nedali priestor otcovi vraha?

Viaceré médiá sa hneď na druhý deň po vražde, ako bolo známe meno vraha, snažili skontaktovať s jeho rodinou a aj otcom Jurajom Krajčíkom. Topky mu písali mail, snažili sa s ním skontaktovať prostrednícvom sociálnej siete a boli za ním aj v mieste jeho bydliska. Juraj Krajčík s médiami nekomunikoval. Ozval sa až Marianovi Kotlebovi, ktorý s ním v jeho rádiu spravil rozhovor. Krajčík mal asi tretinu času celej relácie. Podstatnú časť si "ukradol" Kotleba, ktorý už na začiatku konšpiroval o streľbe na Zámockej, čítal definície teroristického činu a povedal, že médiá nedali priestor druhej strane. Nie je to pravda.

Galéria fotiek (8) Vchod do bytovky, v ktorej býval strelec zo Zámockej

Neskôr dostal už priestor Krajčík, ktorý vyhlásil, že jeho syn bol zmanipulovaná obeť a spoločne s Kotlebom konšpirovali o spravodajských službách, o tom, ako bolo nájdené telo vraha Juraja K. či o tom, že sa to podobá na prípad Milana Lučanského, ktorý spáchal samovraždu. To, mimochodom, potvrdila aj komisia, ktorej členom bol sám Kotleba.

Je list na rozlúčku pravý?

Je. To, že list na rozlúčku, ktorý exkluzívne zverejnili Topky.sk je pravý, potvrdil aj Juraj Krajčík práve v rozhovore s Marianom Kotlebom. Aj z neho vyplýva, že Juraj K. svoj čin spáchal z ideológie. Píše v ňom napríklad to, že to robí "kvôli rase a bojuje proti židovským nepriateľom a kolaborantom". Aj toto potvrdzuje, že išlo o čin spáchaný pre jeho antisemitské a rasové motívy.

Galéria fotiek (8) Vrah zo Zámockej strieľal na troch ľudí z čírej nenávisti

Aký je rozdiel medzi tragédiou na Zochovej a terorizmom na Zámockej?

Mnoho ľudí argumentovalo, že o tragédii na Zochovej, pri ktorej zomrelo 5 mladých ľudí, médiá toľko neinformovali a neorganizovali sa pochody. Jedno aj druhé je lož. O nehode, ktorú spôsobil opitý Dušan Dědeček médiá napísali desiatky článkov a odvysielali množstvo reportáží. Aj pre obete na Zochovej sa organizoval pochod, o ktorom tiež informovali médiá.

Rozdiel medzi týmito dvomi tragédiami je však zásadný. Na Zochovej nešlo o úmyslený čin s cieľom zabiť ľudí. Ide o zlyhanie arogantného vodiča, ktorý tým, že si sadol za volant pod vplyvom alkoholu, zabil päť študentov. Dědečka po čine zadržali, obvinili a hrozí mu doživotie. Momentálne je vo väzbe, kde ho poslal sťažnostný súd.

Čin na Zámockej bola plánovaná vražda, navyše z nenávisti k určitej skupine ľudí. Vrah sa radikalizoval niekoľko rokov, mal homofóbne, rasistické a antisemistké názory, ktoré prezentoval aj na sociálnych sieťach. V prípade vraždy na Zámockej nešlo o nehodu, ale o teroristický útok.