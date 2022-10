FIASKO s eurofondami! Kandidát na primátora to povedal OTVORENE! Mesto prišlo o milióny

KOŠICE - Košice posledné obdobie zasiahli nielen zle pripravené projekty na eurofondy, kvôli čomu mesto prišlo o niekoľko miliónov eur, ale najmä súčasná energetická kríza. Mesto sa na ňu dostatočne nepripravilo a občania tak môžu očakávať obrovské výdavky kvôli zastaralému osvetleniu či budovám mesta. Kandidát na primátora Košíc Milan Lešňák to však chce zmeniť. V našom rozhovore si skutočne servítku pred ústa nebral. Otvorene povedal čo nefunguje a ako by mohli ľudia v Košiciach lepšie žiť.

Čo bolo impulzom, že ste sa rozhodli uchádzať o dôveru Košičanov?

Veľmi ma mrzí, že Košice neustále stagnujú a nerozvíjajú sa, jazdíme v tých istých starých električkách, ráno stojíme v tých istých zápchach. Už stačilo. Volebné sľuby súčasného primátora zostali len vo volebných brožúrkach „Fungujúce Košice“. Medzi jeho sľuby patrilo napríklad: odkúpenie 24 % akcií spoločnosti KOSIT (spracovateľ odpadu na východnom Slovensku) do majetku mesta, obnovenie trolejbusovej dopravy v Košiciach, aquapark, ktorý bude ľuďom dostupný vďaka MHD v rámci Košíc či parkovací systém, ktorý mal financovať výstavbu nových parkovísk a parkovacích domov na košických sídliskách. Nič z toho sa však nenaplnilo. Práve preto som sa rozhodol kandidovať a chcem využiť potenciál Košíc naplno.

Čo najviac vyčítate súčasnému primátorovi?

Pamätám si, že pred štyrmi rokmi vo svojej kampani poznamenal, že „Peňazí je dosť, stačí prestať kradnúť.“ Veľmi ma však zamrzelo, že už po dvoch mesiacoch vo funkcii primátora si nechal zvýšiť plat, ktorý mu odsúhlasili poslanci na návrh viceprimátora Gibódu. Ďalšou veľkou ranou pre občanov bolo to, že koncom roka 2019 zvýšil rapídne dane a iné poplatky v meste s tým, že chce ponúknuť obyvateľom mesta lepšie služby. Opäť však zostalo len pri sľuboch.

V dôsledku týchto faktov deklarovaná transparentnosť a čestnosť vyznieva falošne. Tvrdil, že predchádzajúce vedenia predražovali zákazky o 20-30 % a zamestnávali „svojich ľudí“. Za týmto účelom zriadil na magistráte referát auditu a kontrolingu, ktorého výsledky však nikto nepozná. Permanentné konflikty s vlastnými poslancami, riaditeľmi mestských podnikov, starostami mestských častí jednoznačne svedčia o tom, že to nie je muž na správnom mieste.

Pripravil súčasný primátor mesto Košice na blížiacu sa energetickú krízu?

Mesto je na energetickú krízu nepripravené. Stále máme zastaralé verejné osvetlenie, ktoré je obrovským „žrútom“ energie, a rovnako zle, z pohľadu energetickej náročnosti, sú na tom aj budovy vo vlastníctve mesta. Dobehla nás váhavosť a nečinnosť primátora pri obnove verejného osvetlenia.

Bude mesto obmedzené pre energetickú krízu? A ktorých oblastí sa najviac dotkne energetická kríza?

Ak bublina na energetickom trhu do konca roka 2022 nepraskne, tak mesto bude nútené racionálnejšie využívať dostupné objemy energií. Dobrou správou je, že Európska únia umožnila Slovensku na riešenie vysokých cien využiť európske peniaze v objeme 1,5 mld. eur. Ak sa nám z nich podarí čerpať, môžeme zmierniť blížiacu sa krízu.

Čerpajú Košice za posledné štyri roky ponúknuté eurofondy na obnovu starých budov, ktoré sú v zlom stave?

Viem iba o jednom konkrétnom projekte, ktorý sa skončil fiaskom. Budova košického magistrátu (Biely dom) mala čerpať Nórske fondy za účelom zníženia energetickej náročnosti. Projekt bol však zle vypracovaný, a tak sa súčasné vedenie tohto projektu vzdalo. Iné čerpania fondov, žiaľ, nebolo. Vedenie nevyužíva dostatočne možnosti, ktoré sú a nečrpajú eurofondy. Práve vyšší prísun externých zdrojov do mestského rozpočtu pritom je jedným z mojich sľubov na nasledujúce 4 roky.

Prečo nečerpajú peniaze z európskych fondov? Kto by mal za to niesť zodpovednosť?

Tu vidím nekompetentnosť a neschopnosť súčasného vedenia mesta. Kým celoslovenský priemer čerpania fondov je 61 %, Košice majú čerpanie vo výške 25 %! Je to jednoznačne zodpovednosť súčasného vedenia mesta.

Súčasný primátor argumentuje, že nezdedil žiadne projekty. Čo vy na to?

S týmto jeho výrokom skutočne nesúhlasím. Spomeniem pár zdedených projektov, ktoré však on hrdo prezentuje ako svoje výsledky. Výstavba sociálneho centra v Krásnej, Košická futbalová aréna, Národné tenisové centrum, prepojenie Mestskej krytej plavárne s kúpaliskom Červenej hviezdy a mesto dobrovoľníctva 2019.

Vie mesto pripravovať kvalitné projekty na čerpanie eurofondov?

Mňa osobne súčasné vedenie presvedčilo o tom, že nevie. Mesto sa nezapojilo do výziev na zníženie energetickej náročnosti verejných budov ani na opravu ciest II. a III. triedy. Podľa mňa má mesto Košice rozhodne väčší potenciál a mohlo by budovať omnoho viac projektov. Stačí len chcieť a odhodlanie.

Košice sa dostali do povedomia verejnosti pre spackaný električkový tender, keď mesto prišlo o milióny z eurofondov. Kto zlyhal?

Bez ohľadu na to, kto zlyhal, prehrali sme všetci. Prišli sme o nové električky. Autobusy sme kúpili z našich peňazí, aj keď sme na to mohli čerpať eurofondy. Keď sa už bavíme o spackaní, tak pripomeniem aj prepracovaný projekt na II. etapu modernizácie električkových tratí, ktorý je s realizáciou v omeškaní. Sú to projekty v hodnote vyše 200 mil. eur, na realizáciu ktorých nám stačí krytie 5 %, ostatné finančné zdroje by uhradila vláda Slovenskej republiky a Európska únia.

Aktuálne vláda stopla všetky investičné eurofondy a chce ich použiť na zmiernenie ekonomickej krízy. Dočkajú sa Košičania nových električiek a budú na to peniaze?

Na Slovensko smeruje 6,5 mld. eur z plánu obnovy. Tieto peniaze sú však viazané a podmienené reformami, ktoré by mala vláda Slovenskej republiky prijať a zrealizovať. Ak sa po voľbách zmení vedenie mesta, som presvedčený že z Plánu obnovy sa podarí získať nielen finančné zdroje na nové električky, ale aj na iné rozvojové projekty.

