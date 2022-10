Tretie priznanie v prípade vraždy Kuciaka: Som vinný a ľutujem to! Szabó sa chystá rodinám ospravedlniť

Bývalý policajt Tomáš Szabó je za mrežami už štyri roky. V septembri v roku 2018 ho zadržala NAKA spolu s jeho bratrancom Miroslavom Marčekom, ktorých obvinili z vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová. Marček sa k vražde priznal, súd ho odsúdil na 25 rokov väzenia. Szabó svoju vinu popieral až doteraz. Napriek tomu aj jeho odsúdili na 25 rokov za mrežami. Súd ho uznal vinným z toho, že novinára spolu s bratrancom sledoval, zháňal zbraň a v deň, keď ho Marček zastrelil, ho do Veľkej Mače priviezol a aj ho z nej odviezol.

Objednávateľom vraždy mal byť podľa obžaloby Marian Kočner, ktorý na to využil Alenu Zsuzsovú a tá zas oslovila Zoltána Andruskóa, ktorý sa tiež ku skutku priznal a spolupracuje s políciou. Zsuszová a Kočner svoju vinu popierajú a Špecializovaný trestný súd ich spod obžaloby oslobodil. Prokurátor sa obrátil na Najvyšší súd, ktorý vrátil vec na opätovné prejednanie. Vraždu Jána Kuciaka spojili s prípravou vrážd prokurátorov, v ktorej sú rovnako obvinení Kočner, Zsuzsová, Szabó s Marčekom, Dušan Kracina a Darko Dragić. Szabó svoju vinu priznal v plnom rozsahu a bol vylúčený na samostatné konanie.

Pracuje a kajá sa

Na utorkovom hlavnom pojednávaní súd rozhodol, že upustí od súhrnného trestu a Szabó sa tak vyhol doživotiu. Senát skonštatoval, že 25-ročný trest, ktorý si Szabó už odpykáva, je dostatočný. Podľa znaleckého posudku je u odsúdeného šanca na nápravu. Szabó povedal, že vo väzení pracuje - šije topánky a tým si zarába na to, aby mohol odškodniť poškodených.

"V prípade, v ktorom som odsúdený, je mi nesmierne ľúto, čo sa stalo. Celé to ľutujem. Cítim sa byť vinný. Taktiež aj v tomto prípade ľutujem všetko," povedal Szabó pred súdom. "Nesmierne ma mrzí, čo som spravil. Ublížil som mojej rodine. Ešte raz sa ospravedlňujem poškodeným, písal som im aj listy, že ma mrzí moje zamýšľané protiprávne konanie," povedal v záverečnej reči. Dodal aj to, že počas toho, ako bol vo väzbe mu zomrel otec a nemohol sa s ním rozlúčiť. Jeho matka je naňho veľmi naviazaná, rovnako má dobré vzťahy aj so sestrou a neterou. Komunikuje s nimi aj telefonicky, chodia za ním na návštevy.

Podľa jeho advokátky Ivany Kochanskej sa Tomáš Szabó chystá napísať list aj rodine Kuciakovcov aj matke Martiny Kušnírovej. Chce ich poprosiť o odpustenie.

Kočner a Zsuzsová vinu popierajú

Otázne je, či Szabóove priznanie zaváži aj v prípade Mariana Kočnera a jeho volavky Aleny Zsuzsovej. Podľa obžaloby si mali vraždu Kuciaka, ako aj prokurátorov, objednať práve Kočner so Zsuzsovou. Szabó však o skutočnom objednávateľovi nehovoril, jeho meno vraj nepozná. Objednávku mal dostať od Zoltána Andruskóa. Ten si už tiež odpykáva 15-ročný trest.

Aj Marian Kočner je už právoplatne odsúdený na 19-ročné väzenie, ale v prípade falšovania zmeniek. Rovnako je odsúdená v inom prípade aj Alena Zsuzsová. Tú Kočner používal ako volavku a mala získavať kompromitujúce informácie o rôznych vplyvných ľuďoch.