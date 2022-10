Čo sa dialo v byte strelca po masakri na Zámockej? Takto sa o čine dozvedeli jeho rodičia!

BRATISLAVA - Do bytu v bratislavskom Ružinove, kde žil s rodičmi, sa Juraj (+19) vrátil po tom, ako v stredu 12. októbra krátko po 19.00 chladnokrvne pred Teplárňou zabil dvoch mladých mužov Matúša (+23) a Juraja (+27) a postrelil aj ich kamarátku Radku (28). Jeho rodičia boli v tom čase doma.

O zámeroch strelca Juraja v osudný večer nemal nikto potuchy. Podľa špeciálneho prokurátora Daniela Lipčica to potvrdilo vyšetrovanie. „Z dôkazov vyplýva, že išlo o osamelého strelca a s nikým nezdieľal svoj zámer,“ uviedol dnes v relácii televízie Markíza Na telo plus. Informoval, že vyšetrovatelia zaistili množstvo vecí, vrátane dátových nosičov a listinných dôkazov. Analyzovať sa budú aj znalecké posudky z odboru extrémizmu a psychológie.

Podrobnosti o tom, čo sa dialo v čase, keď sa so zbraňou vrátil domov a vymenil ju za inú, aby opäť vyrazil do ulíc, známe neboli. Vedelo sa len toľko, že zbrane mal jeho otec v legálnej držbe a mladík neskôr spáchal samovraždu. Niekoľko detailov poodhalil Lipšic v rozhovore pre Rádio Expres.

Zamknutí rodičia v izbe

„Prišlo tam ku kolízii, konfliktu v nejakej všeobecnej podobe, keď im povedal čo sa udialo. Následne sa rodičia dostali k tej zbrani a konflikt prebiehal ďalej,“ povedal Lipšic. Pripustil pravdivosť informácií o tom, že rodičia boli nejaký čas zamknutí v inej miestnosti v byte. „Je pravdou, že boli uzamknutí v jednej miestnosti. Zrejme vtedy si Juraj K. zobral inú strelnú zbraň, zrejme nižšieho kalibru, s ktorou potom spáchal samovraždu,“ pokračoval špeciálny prokurátor. Predpokladá sa, že aj táto zbraň pochádzal z trezora, ku ktorému mal Juraj prístup. Zbraní v byte bolo poda neho viac ako iba dve, ktoré strelec použil.

"Faktom ale je tiež, lebo už boli rôzne polemiky, že v čase, keď odišiel z domu, jeho rodičia už neboli zamknutí v spálni. To znamená, nebol tam problém, že by nemohli kontaktovať políciu alebo ju informovať," poukázal Lipšic. Rodičia v tom čase už dobre vedeli, čo ich syn urobil, ako aj to, že odišiel opäť preč z bytu s ďalšou zbraňou.