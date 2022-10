Pozor, nové manévre na realitnom trhu! Na veľké priestory zabudnite: Byty budú menšie, vraj pre väčšiu dostupnosť

archívne video

Podľa údajov slovenského Štatistického úradu aktuálna priemerná obytná výmera dokončeného bytu predstavuje 69,4 štvorcového metra. Ešte v roku 2004 to pritom bolo takmer 82 metrov štvorcových. Poukázali na to Hospodárske noviny.

„Pri ‚štartovacích‘ jednoizbových bytoch je dnes bežné, ak je výmera ich interiéru pod 30 štvorcových metrov. Spôsobené je to dostupnosťou daných bytov. Ak by bola výmera napríklad o desať metrov väčšia, cena by stúpla približne o tretinu, čo nie každému vyhovuje,“ uviedol pre denník Michal Hájek, vedúceho marketingu a PR developerskej spoločnosti Corwin.

Tí, ktorí si chcú dopriať, na trhu stále sú

Na druhej strane však stále existuje skupina kupujúcich, ktorá si rada dopraje – a to aj čo sa priestoru týka. „Pri troj- a štvorizbových preferujeme v porovnaní s mnohými konkurenčnými projektami väčšie výmery a evidujeme po nich aj dopyt. Preto máme v ponuke aj trojizbové byty s rozlohou vyše 100 štvorcových metrov či štvorizbové s rozlohou vyše 140 štvorcových metrov,“ doplnil. Zároveň však dodáva, že ďalšiemu zväčšovaniu rozlôh pravdepodobne už odzvonilo. Pre väčšinu kupujúcich je totiž ich cena nedostupná.

„Ak sa dosiaľ stavali 47-metrové dvojizbové byty, tak tie nové postupne zmenšia rozlohu, aby sa dostali na úroveň, ktorá bude pre klientov financovateľná. A časť klientov sa preskupí do nájomného segmentu,“ potvrdil pre noviny vedúci predaja developerskej spoločnosti Lucron Juraj Ťahún.

Podľa Petra Dovalu, riaditeľa developerských projektov spoločnosti je dôležité myslieť na zvyšovanie efektivity priestorov aj z hľadiska energetickej efektívnosti, čo na konci znamená menšie byty, ale jednoznačne dostupnejšie bývanie.

Spravidla platí, že čím menší byt kupujete, tým je cena za meter štvorcový vyššia. V sumáre ide však o cifru, na ktorú ešte dostane kupujúci hypotéku a Vďaka tomu, že je nižšia, vie ju aj ľahšie splácať.