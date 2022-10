Dôchodca išiel do lesa na huby: Našli ho po piatich dňoch! Na tomto mieste prežil bez jedla aj pitia

VARŠAVA - Sedemdesiatsedemročný poľský senior sa koncom minulého týždňa stratil, keď sa vydal do lesa na hríby. Nájsť sa ho podarilo až po piatich dňoch, ktoré stuhnutý, premrznutý a zranený prežil bez jedla a pitia v jame zarastenej krovím, oznámila spravodajská televízia TVN 24. Prípad sa odohral v lesoch v Opolskom vojvodstve na juhu krajiny.

"Keď sme sa vydali do lesa hľadať 77-ročného muža v takých podmienkach a po toľkých dňoch, každý asi čakal to najhoršie. Ale nakoniec sa ukázalo, že má zmysel veriť a dúfať až do konca," vyhlásil hovorca hasičov Karol Grzyb.

Dôchodca vyrazil na huby minulý štvrtok, jeho zmiznutie nahlásil syn na polícii až v pondelok, kedy sa tiež začalo pátranie. Nasledujúci deň sa do prečesávania lesov zapojili aj hasiči z okolia. V pátraní pomohli prístroje, umožňujúce zachytiť signál GSM z mobilného telefónu. Muž používal starší prístroj, v ktorom batéria vydržala niekoľko dní. Policajné prístroje potom vymedzili miesto, kde by sa mobil mal nachádzať, a tým zúžili oblasť pátrania.

"Najskôr sme našli bicykel toho pána, a tak sme vedeli, že sme blízko. Potom niekto vykríkol, že ho našiel. Ležal v priehlbine. Bol na tom zle, zrejme na začiatku hypotermie. Ale bol pri vedomí. Keď sme mu poskytovali prvú pomoc, sám priznal, že vo štvrtok spadol do jamy a odvtedy v nej ležal," poznamenal Grzyb, podľa ktorého mohol senior pri páde stratiť vedomie. Keď ho hasiči našli, ležal na bruchu, nehýbal sa a mal preležaniny a poranenia. Lekári v nemocnici v Kluczborku však jeho stav označili za stabilný.