Aká ja pravda o stave našich zásobníkov plynu? Analytici ukázali dáta: Vystačiť by mal do TOHTO dátumu!

Praje nám aj počasie. Pritekajúci plyn je možné spaľovať v elektrárňach, nakoľko je stále teplo a na kúrenie ho netreba. „Vykurovacia sezóna už beží viac ako mesiac, za ktorý pribudlo 7 percent plynu v zásobníkoch a tie sú na 100 miliardách m3, čo je o 17 miliárd viac ako pred rokom o tomto čase. Tieto fakty tlačia cenu plynu dole a tá naďalej klesá z rekordných cien koncom augusta,“ uviedli analytici.

Ilustračné video: Hospodárska a sociálna rada mala na Úrade vlády rokovanie o cenách energií

Na Slovensku sú zásobníky plné na rekordných 93 percent kapacity. Započítaný do toho nie je zásobník nachádzajúci sa v Česku, ktorý slúži ako železná rezerva pre domácnosti. Podľa analytikov tieto zásoby predstavujú 74 percent ročnej spotreby Slovenska a postačiť by nám mali do konca apríla. Okrem toho treba mať na pamäti aj to, že plyn k nám naďalej priteká – dve tretiny z Nórska a z LNG, jedna tretina stále z Ruska.

„Rusko dodáva na dennej báze LEN asi 7 percent importu EÚ. Dnes za týždeň dodá toľko (500 mil. m3) ako pred pár rokmi dodávalo Rusko za 1 deň. Sme v pluse a najbližšie dni má byť teplo sa situácia sa ešte zlepší. Je pravdepodobné, že väčšina krajín naplní zásobníky pred zimou na 100 percent,“ upozornili.

Okrem toho klesli aj ceny plynu a to na tretinu z maximálnych hodnôt z konca augusta, konkrétne z 340 USD na 115 USD. Pri tejto cene plynu je podľa analytikov možné vyrobiť z neho elektrickú energiu s nákladmi okolo 250 USD za 1 MWhodinu.

Čo sa týka samotnej elektrickej energie, tak jej cena klesla na približne štvrtinu maximálnych hodnôt z konca augusta. Dnes predstavuje zhruba 175 eur za 1 MWhodinu. „Priemer zobchodovanej elektriny na krátkodobom trhu OKTE je za celý október tesne nad 200 eur. V najdrahšom mesiaci august to bolo 492 eur a september bol 386 eur. Pokles je značný a silný, blížime sa minuloročným októbrovým hodnotám,“ pripomenuli analytici.

Trend poklesu palív sa zlomil

Menej pozitívne sú však správy týkajúce sa palív. „Bohužiaľ, tak BRENT, ako aj URAL sú na vzostupe a citeľnom, za mesiac je to viac ako +10 percent. Ural je dnes ale o 10 percent nižšie ako v októbri pred rokom,“ uviedli analytici.

Trend poklesu palív, ktorí tešil motoristov, sa zlomil. Benzín aj nafta zdraželi o 10, respektíve 12 centov oproti minimám spred mesiaca. Analytici vysvetlili, že ruská ropa je síce lacnejšia ako pred rokom, ale vďaka vysokej cene plynu a elektriny je výroba palív výrazne nákladnejšia. V prípade benzínu je to o 20 percent viac ako minulý rok, v prípade nafty o 40 percent. A to ešte môžu byť naši šoféri radi. „Na Slovensku sú palivá v porovnaní s EÚ výrazne lacnejšie. Vývoju ich ceny škodia štrajky v rafinériach vo Francúzsku, nedostatok hlavne nafty v Európe a aj zvýšené nákupy dieselu na vykurovanie (do zásob),“ upozornili.

Čo nás ešte čaká?

Podľa slov analytikov pokračuje pozitívny vývoj v prípade plynu a následne aj elektriny. V prípade plynu podľa nich ešte stúpnu zásoby a ku koncu októbra dosiahne v Únii špičku nad 95 percent v plnosti zásobníkov. „To bude do konca zimy (koniec marca) už len 5 mesiacov = 22 týždňov. Už máme 5 týždňov ´plynovej zimy´ za sebou,“ dodali.

„Ropa je stále pod 100 USD a zvlášť ruská ropa s cenou okolo 75 USD je lacnejšia ako minulý rok. Pokles je ale kompenzovaný poklesom kurzu EUR / USD,“ uviedli.

„Palivá na Slovensku lacné nie sú (výnimkou sú čerpačky ORLEN pri Kauflandoch) a obrat z poklesu cien na rast nás zaskočil,“ pripúšťajú. „Stále veríme, že do konca roka nás čaká pokles cien palív, a nie rast. S návratom pracovníkov do rafinériek vo Francúzsku, pokles cien plynu a elektriny, ktoré sa používajú na výrobu v rafinérkach a stabilita/rast kurzu EUR / USD by mali prispieť k poklesu v cenách palív z "dnešných 1,74 eur za benzín a z 1,89 eur za naftu,“ dodali na záver.