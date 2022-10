EXKLUZÍVNE Čo sa odohrávalo v hlave strelca Juraja ( †19) zo Zámockej? DETAILY z listu na rozlúčku!

"Prichádza čas, vykročím vpred von z dverí bytu a zaútočím na nepriateľa všetkým, čo mám," tak začína list na rozlúčku, ktorý napísal len 19-ročný Juraj potom, čo zavraždil dvoch mladých mužov pred podnikom Tepláreň v centre Bratislavy. List venuje rodičom, svojej sestre a neznámej žene, ktorú nemenuje. "Prosím, nesmúťte. To, čo robím, robím nie pre seba. Robím to preto, lebo viem, aké plány majú naši nepriatelia. Robím to pre svoj ľud, pre svoj národ, pre svoju rasu," píše v liste Juraj. To potvrdzuje, že išlo predovšetkým o zločin z nenávisti. Juraj mal antiseministické, homofóbne a rasistické názory. Tie zverejnil aj v manifeste na sociálnej sieti Twitter, kde po vražde ešte komunikoval s ľuďmi a priznal sa k tomu, čo spravil.

Z listu vyplýva, že Juraj nemal žiadne výčitky svedomia, ba dokonca, mal radosť z toho, čo vykonal. Trápilo ho len jedno. "Sú vo mne len dve emócie. Radosť z toho, že sa mi naskytla takáto príležitosť zaútočiť na tento okupačný židovský systém a smútok z toho, že nebudem nažive na to, aby som videl svet po porážke nášho nepriateľa," písal Juraj.

List na rozlúčku, ktorý zanechal vrah Juraj (†19)

Záhadná "ona"

Juraj list adresuje, okrem svojich rodičov a sestry, aj záhadnej žene, do ktorej bol zrejme zamilovaný. "Nikdy som jej nič nepovedal. Jej meno sem nenapíšem, lebo to nemá zmysel. Nikdy som nemal odvahu jej povedať, čo som mal na mysli a preto mi nepríde vhodné ju do tohto zatiahnuť. Jej meno odíde so mnou. Ale pre ňu, ktorej meno viem len ja, prajem si len to najlepšie, dlhý produktívny a úspešný život, bez obáv a smútku. To je všetko," napísal mladý vrah. Svoje slová venuje aj mladšej sestre a rodičom odkazuje, aby nedovolili, aby sa jej niečo stalo.

Zdroj: Twitter.com / NTMA0315

"Môj čas prišiel. Čas prestať kľačať, ale postaviť sa na vlastné nohy. Čas vykročiť vpred a bojovať, aj keby som mal byť posledný Európan, čo tak urobí. Ale ja viem, že nebudem. Aj po smrti budem s vami naďalej, len nie fyzicky. Spomienky, zážitky, tie navždy ostanú. Na zemi sa už nevidíme, ale ja budem na vás čakať na druhej strane, kdekoľvek to môže, alebo nemusí byť. Určite sa raz uvidíme," ukončil Juraj. Žiaľ, po ňom tu ostal aj veľký zármutok rodín a priateľov dvoch mladých mužov, ktorým vzal život. Pritom sa neprevinili ničím, len si dovolili milovať ľudí rovnakého pohlavia.

Masaker na Zámockej

Juraj sa vybral v stredu večer do centra mesta. Krátko po 19-tej hodine začal zblízka strieľať na troch ľudí, ktorí sedeli a pili limonádu pred podnikom Tepláreň, v ktorom sa stretáva LGBTI+ komunita. Aj Matúš a Juraj, ktorých strelec chladnokrvne zavraždil, do nej patrili. Matúš v podniku pracoval a s Jurajom boli dobrí kamaráti. Vrah postrelil aj mladú ženu, tá však mala šťastie a prežila.

Juraj pred vraždou na sociálnej sieti Twitter zverejnil 65-stranový manifest, ktorý bol namierený proti Židom, homosexuálom a moslimom. Krátko pred vraždou napísal, že sa rozhodol a po tom, čo zavraždil Juraja s Matúšom, ešte komunikoval na Twitteri a priznal sa, čo urobil. Polícia po ňom pátrala celú noc. Vrah sa mal medzičasom vrátiť domov k rodičom, tam sa mal s nimi pohádať. Zanechal list na rozlúčku, vymenil zbraň, ktorú zobral z otcovho trezora a ráno okolo pol ôsmej ho našiel náhodný okoloidúci v blízkosti Jaskovho radu.