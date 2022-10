Prehovorila svedkyňa masakru na Zámockej: Pred barom sa jej naskytol strašný pohľad... Pri obetiach bola prvá!

Všade bola krv, na zemi ležali dvaja muži v neprirodzenej polohe a nikto naokolo - takto opisuje stredajšie tragické udalosti svedkyňa, ktorá bola aj so svojím priateľom pri obetiach streľby ako prvá. Vtedy netušila, že vrah, 19-ročný Juraj, sa môže ešte ozbrojený skrývať niekde v okolí.

"Boli sme tam prví, videli sme, ako dvaja muži ležia na zemi. Keď sme ich videli z diaľky, mysleli sme si, že ideme zviechať opitých ľudí. No keď sme prišli bližšie, videli sme realitu. Nikto pri nich nebol, len oni na zemi, priateľ rýchlo vyskakoval z auta, keď k nim dokráčal, zastavilo ďalšie auto. Obaja na seba pozreli, naznačili si, že už volal políciu ten druhý," opisuje situáciu svedkyňa, ktorá si neželela pre citlivosť situácie byť menovaná. "Všade bola krv, vedeli sme, že je to v keli. Krv bola tmavočervená, telá boli v neprirodzených polohách - jeden bol tvárou dole, druhému bolo vidno do tváre. Dvere do Teplárne boli privreté, bolo tam prázdno. Báli sme sa, či niekto neostal vnútri alebo či tam nie je niekto ranený, prípadne ďalší mŕtvi," spomína na hrozné chvíle.

Vyjadrenie suseda o policajnej akcii v Ružinove, kde býval strelec Juraj

V tej chvíli boli na Zámockej ulici sami, pretože ľudia počuli výstrely a zhromaždili sa len na konci ulice. Keďže svedkyňa prišla autom z hora, v ktorom bola s priateľom a so svojimi psami, a mala pustenú hudbu, tak nevedeli, že sa tam odohrala takáto tragédia. "V tej chvíli nám ani nenapadlo, že by to mohla byť vražda a že sme vlastne na mieste činu," priznáva.

Streľba na Zámockej ulici v Bratislave

Po chvíli sa však k nim začali pridávať aj ďalší ľudia a prišla aj polícia. "Tí, keď to zbadali, utekali k autu a z kufra vytiahli vestu alebo zbraň. Utekali dovnútra, bolo vidno, že to vôbec nečakali, aj keď im už do telefónu hovorili, že sú tam dvaja zastrelení. V sekunde prichádzali ďalšie a ďalšie policajné autá. Zrazu začali vychádzať svedkovia, ani neviem odkiaľ, ale zrazu tam bolo viac ľudí, ktorí vedeli, čo sa stalo. My sme tam boli ako slepé kuratá, lebo sme nevedeli o výstreloch, až keď sme stáli nad nimi..." hovorí svedkyňa "Hrozné to bolo, tam nebola šanca ani skúšať tep nič. Oni boli úplne dostrieľaní. Hrozné, že ľudia vedia takto nenávidieť," dodáva.

Nad hlavami im lietal vrtuľník

Svedkyňa hovorí, že potom išli domov, bývajú neďaleko. Zrazu počuli nad hlavami vrtuľník, ktorý prehľadával centrum mesta. "Keďže bývame pri nábreží, počuli sme ako lietal vrtuľník, uzatvorili nábrežie a loďami ho prehľadávali z oboch strán. Prvé informácie boli, že ušiel týmto smerom," pokračuje v rozprávaní o hroznej tragédií svedkyňa.

Galéria fotiek (3) Juraj zabil v centre Bratislavy dvoch mužov, neskôr aj seba

Zdroj: Twitter.com / NTMA0315

Obaja s priateľom boli dlho do noci hore a sledovali Twitter. Práve tam si všimli manifest, ktorý zdieľal útočník a aj tweety, ktorými komunikoval o celej tragédií. "Ja som hneď volala na políciu, či o tom vedia. Povedali mi, že mám ísť na najbližšie krajské zastupiteľstvo a ukázať im tie tweety," hovorí. Tým, že svedkyňa mala v blízkosti NAKA, tak išla rovno tam. "Oni už vtedy mali aj fotku tváre, všetko zistené. Ľudia si mysleli, že to neriešia, ale oni to mali, len o tom nikomu nehovorili," opísala prácu polície. Keď sa vrátila domov, opäť sledovala informácie, či vraha už chytili a napísala aj susedom, aby nevychádzali z bytu. "Hrozné, hrozné, že sa bojíš vo vlastnom byte," dodala.

Juraj zabil dvoch mužov, potom seba

Tragédia sa odohrala krátko po 19-tej hodine na Zámockej ulici v Bratislave. Vrah Juraj sa asi polhodinu skrýval neďaleko baru Tepláreň, v ktorom sa stretáva LGBTI komunita. Matúš s Jurajom, ktorí sa v Teplárni nachádzali, vyšli von. Vtedy k nim Juraj pristúpil bližšie a oboch ich zastreli. Podľa medializovaných informácií im mal dať aj "ranu istoty".

Galéria fotiek (3)

Polícia po vrahovi pátrala celú noc. Napokon ho našli okolo pol ôsmej ráno v Jaskovom rade mŕtveho. Juraj mal spáchať samovraždu. Zdá sa, že útok dlhodobo plánoval. Na sociálnej sieti Twitter zdieľal fotografie sped podniku už v auguste. Netajil sa tým, že nemá rád homosexuálov, Židov či moslimov. Niekoľko hodín pred vraždou tweetoval a zdieľal aj manifest namierený práve proti spomínaným skupinám. Bol synom kandidáta za Harabinovu stranu Vlasť Juraja Krajčíka.