Nadaný žiak, ale nešťastný a bez priateľov: Vrah zo Zámockej vyrastal v nenávisti od kolísky! Slovensko sa musí poučiť

Deň, ktorý sa do histórie Slovenska zapíše veľkými čiernymi písmenami. Aj tak by sa dal opísať masaker na Zámockej ulici, ku ktorému došlo v stredu 12. októbra v centre Bratislavy. Už sa vie, že za všetkým stojí 19-ročný Bratislavčan Juraj, ktorého policajti následne vo štvrtok ráno našli mŕtveho. Počas masakru na Zámockej zabil dvoch mužov z LGBTI+ komunity, ktorý navštevovali známy podnik Tepláreň a postrelil ďalšiu osobu - zákazníčku, ktorú previezli do nemocnice a je údajne v poriadku.

Čin odsúdila väčšina spoločnosti a požadujú zmenu. Mladík totiž niekoľko mesiacov pred streľbou totiž písal rôzne antisemitské a rasistické odkazy na sociálne siete a pár dní pred masakrom zverejnil aj 65-stranový dokument. Rovnako pár hodín pred útokom napísal, že sa rozhodol a v prípade, ak prežije prvý deň, bude pokračovať ďalej vo svojom zozname, na ktorom sa zrejme nachádzali aj Židia či premiér Eduard Heger. Juraj sa dokonca pred časom odfotografoval aj pred bytovkou, v ktorej býva premiér v bratislavskej Dúbravke na ulici Janka Alexyho. To, že ide o bytovku, v ktorej býva Heger s rodinou, potvrdil aj samotný predseda vlády. Následne dodal, že sa o svoj život neobáva.

Vidíme sa na druhej strane

Po streľbe bol aktívny aj na sociálnej sieti Twitter, kde napísal, že mu nie je smutno za životom dvoch mladých ľudí, ktorých zastrelil, avšak, smutný je najmä kvôli rodine. Krátko po polnoci napísal „Čaute, vidíme sa na druhej strane“. Ráno už bol jeho profil pozastavený. Na stránke 4chan zverejňoval svoje fotografie, ako sa potuluje nočnou Bratislavou, no jeho príspevky už ráno neboli dohľadateľné.

Podľa portálu dennikN sa mal útočník po streľbe presunúť k rodičom, pričom medzi nimi došlo k hádke. Mladík si následne vzal otcovu zbraň a odišiel z bytu, no rodičia políciu o tejto skutočnosti neinformovali. Rodičom napísal aj list na rozlúčku. Bol to však práve jeho domov, kde sa stretol s podobnými názormi, aké prezentoval on. Jeho otec Juraj totiž kandidoval v posledných parlamentných voľbách za stranu Štefana Harabina Vlasť.

Vyjadrenie školy

Po tom, ako sa odhalila identita strelca, vyšlo najavo, že v minulosti navštevoval súkromnú školu pre nadané a mimoriadne inteligentné deti, odkiaľ následne prestúpil na bratislavské gymnázium pre mimoriadne nadané deti, ktorá sídli v bratislavskom Novom Meste. Tá sa k Jurajovi ako k bývalému žiakovi aj vyjadrila. Vo svojom stanovisku odsúdila formy a prejavy násilia a nenávisti, pričom potvrdila, že páchateľ tragickej streľby v Bratislave bol jej žiak. Uviedla tiež, že žiak neprejavoval na vyučovaní radikálne či nenávistné názory.

"Počas pôsobenia daného žiaka po prestupe na našu školu sme nezaznamenali žiadne negatívne prejavy z jeho strany, žiadne snahy o komunikáciu v tomto kontexte, žiadne ovplyvňovanie ostatných žiakov a svoje radikálne a nenávistné názory neprejavoval ani na vyučovacích hodinách," uviedla škola v stanovisku. Pôsobil ako tichý, ústretový a nekonfliktný typ. "Bol to jeho vnútorný individuálny svet, ktorý viedol na sociálnych sieťach, o ktorom sme sa dozvedeli až po čine," dodali predstavitelia školy.

Škola zdôraznila, že nie je stotožnená s akoukoľvek zbytočnou smrťou a odsudzuje akékoľvek formy a prejavy násilia a nenávisti. "Momentálne prebieha organizácia podporných krízových tímov pre žiakov a zamestnancov školy," priblížili. Vedenie školy vyjadrilo úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí.

"Celá škola prežíva traumu zo situácie," napísali. Škola pripomenula, že vedie svojich žiakov k slobode, empatii, tolerancii a zároveň k odsudzovaniu akejkoľvek nenávisti alebo iných foriem netolerancie. "Doposiaľ sme v škole nezaznamenali nijaké prejavy neofašizmu, rasovej neznášanlivosti a negatívneho či dokonca násilného správania, ktoré by smerovali k akejkoľvek forme nenávisti alebo k potláčaniu slobôd akýchkoľvek skupín, a to ani rasových, národnostných, náboženských alebo biologických skupín, minorít," uviedli. Zdôraznili, že rôznorodosť a rozmanitosť je v identite školy, čiže presným opakom činu, ktorý sa stal.

Pedagógovia tvrdia opak

Škola považuje za negatívne pôsobenie na psychiku a osobnosť žiakov dvojročné obdobie dištančného vzdelávania, keď boli deti odkázané na komunikáciu cez počítač, predovšetkým sociálne siete. "Nie je v našich silách kontrolovať aktivity žiakov na súkromných nezverejnených účtoch, ako tomu bolo aj v tomto konkrétnom prípade," zdôraznili s tým, že škola nemôže suplovať podmienky rodinného prostredia a vplyvy sociálnych sietí, ktoré v súčasnosti determinujú dnešnú mládež.

Samotní pedagógovia, ktorí sa so strelcom na škole stretli a učili ho, však tvrdia opak. Podľa ich slov bol síce Juraj nadaný, ale mal problémové správanie, bol konfliktný a často prejavoval zúrivosť. Okrem toho si údajne ťažko hľadal kamarátov, čo mal ťažko znášať, informoval portál. Údajne problémy riešili s jeho otcom a radili vyhľadať odbornú pomoc, no naklonený tomu nebol a považoval to za hanbu svojho syna. Z manifestu, ktorý zverejnil na Twitteri, vyplýva, že školu menil z dôvodu konfliktov so spolužiakmi a psychických problémov. “Spolužiaci sa ho stránili, nechceli sa s ním baviť, nedokázal s nimi vychádzať, pretože sa k nim nesprával primerane,” povedala jedna z učiteliek. “Akoby nemal zábrany, spolužiakom hocičo povedal. Bol nevyrovnaný. Dokázal sa rozplakať a zrazu sa hnevať, zúriť,” pridáva ďalší učiteľ.