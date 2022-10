Poslanci Národnej rady SR sa zídu v utorok, venovať sa majú rozpočtu a 13. dôchodkom

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa zídu v utorok (11. 10.) od 9.00 h. Na hlasovaní o 11.00 h by sa mali znova pokúsiť o posunutie novely zákona o štátnom rozpočte na tento rok do druhého čítania. Prerokovať by mali na aktuálnej schôdzi i návrh na opätovné vyplatenie 13. dôchodkov aj v novembri. O zmene rokujú v skrátenom legislatívnom konaní spolu s rozpočtom.