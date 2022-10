O zvýšení platov zdravotníkov rozhodnú poslanci v stredu poobede

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali o zvýšení platov zdravotníkov rozhodnúť v stredu (5. 10.) o 17.00 h. Termín hlasovania avizovala Monika Kavecká (OĽANO) po utorkovom záverečnom slove k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

K vládnej novele predložili poslanci aj pozmeňujúce návrhy. Vladimír Baláž a Jozef Valocký (obaja Smer-SD) chcú upraviť platy aj pri lekároch špecialistoch a zubných lekároch špecialistoch. Miroslav Urban (nezaradený) navrhol zvýšenie pri lekároch špecialistoch.

Návrh rezortu zdravotníctva rieši okrem avizovaného zvyšovania miezd lekárov a sestier aj platy ostatných zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Okrem zvyšovania platových koeficientov sa majú pri mzdách zohľadňovať aj roky praxe. O návrhu rokujú poslanci v skrátenom legislatívnom konaní. Aktuálne je v druhom čítaní.

Hromadné výpovede lekárov nie sú vhodným spôsobom vyjednávania

Hromadné výpovede lekárov nie sú vhodným spôsobom vyjednávania. Rukojemníkom sa pri nich stáva pacient. Uviedol to exminister zdravotníctva Ivan Uhliarik (KDH), ktorý stál na čele rezortu v čase hromadných výpovedí lekárov v roku 2011. "Kľúčové v roku 2011 bolo zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre pacienta v maximálne možnom rozsahu, rovnako by to tak malo byť aj v súčasnosti," skonštatoval. Prioritou podľa neho bolo, aby nezomrel ani jeden pacient.

Uhliarik pri tom poukázal, že musel preto urobiť viaceré ústupky, napríklad pri požiadavke odborárov zastaviť transformáciu nemocníc na štátne akciové spoločnosti. "Desať rokov ukázalo, že sme mali pravdu. Štátne akciové spoločnosti dnes nemajú dlhy a nedávajú im tam výpovede, naopak, štátne nemocnice sú podfinancované, zadlžené a väčšina výpovedí sa týka ich," podotkol. Exminister odporučil zainteresovaným stranám, aby začali rokovať čím skôr. "Na jednej strane treba, aby vláda a minister zdravotníctva urobili lekárskym odborárom ústupky. Tí však musia začať vnímať, čo je reálne a splniteľné," skonštatoval.

Niektoré systémové zmeny si podľa neho vyžadujú dlhší čas a vhodné načasovanie. Upozornil, že pri platovej otázke je potrebné si uvedomiť, načo má štát reálne peniaze. "My sme chudobná krajina, môžeme sa prikrývať len perinou, ktorú máme," povedal. Poukázal, že lekárski odborári aj v roku 2011 ustúpili z ich pôvodnej platovej požiadavky.

Akcia hromadných výpovedí lekárov otriasla slovenským zdravotníctvom koncom roku 2011. Odchod asi 1200 lekárov z nemocníc vtedy viedol k vyhláseniu núdzového stavu. Do akcie sa pôvodne zapojilo vyše 2400 lekárov, nakoniec na svojej výpovedi trvala asi polovica z nich. Zdravotníci sa vtedy rozhodli siahnuť po radikálnom riešení pre neakceptovanie ich požiadaviek.