Pod Nicholsonovej statusom o tragédii sa strhla ostrá hádka: Zapojili sa aj autozabijaci Kralevich a Skrúcaný

BRATISLAVA - Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, podobne ako iní politici, zareagovala na tragickú nehodu na zastávke MHD, pri ktorej prišla o život pätica mladých ľudí. Začala pritom vymenovaním niekoľkých osobností, ktoré v minulosti tiež zavinili dopravnú nehodu, pri ktorej vyhasli ľudské životy. Vyvolala tým však reakcie, aké asi nečakala ani ona sama, a to aj od ľudí, do ktorých si v príspevku kopla.

Video: Nehoda na Zochovej ulici v Bratislave si vyžiadala päť obetí

Podľa Nicholsonovej by práve brutálny nedeľný čin mohol byť mementom, aby sme sa zamysleli nad spôsobom šoférovania na slovenských cestách. „Celkom isto by to malo byť mementom pre to, aby sme sa raz a navždy zbavili všelijakých Rezešových, Skrúcaných, Pallových a ďalších, ktorí zabíjali za volantom a dostali smiešny trest len preto, že predávajú kolagény na Instagrame, majú peniaze a kamarátia sa s politikmi. Majme konečne na viac!,“ uviedla v príspevku, kde porovnala svoje skúsenosti so správaním sa šoférov na našich cestách v porovnaní so zahraničím, napríklad Belgickom, kde ako europoslankyňa trávi veľa času.

DOSŤ BOLO KRALEVICH. KONIEC SKRÚCANÝCH A REZEŠOVÝCH. Majme na viac. Spôsob, akým vodiči šoférujú, svedčí o vyspelosti... Posted by Lucia Ď. Nicholsonová on Monday, October 3, 2022

„Dosť bolo Kralevich, Koniec Skrúcaných a Rezešových. Majme na viac,“ uviedla hneď v jeho úvode. Práve táto veta sa stala jablkom sváru medzi ňou a prvou menovanou z radu osobností – podnikateľkou a misskou Danielou Kralevich. Tá v roku 2020 na priechode pre chodcov zrazila 18-ročnú študentku Linh, ktorá zraneniam podľahla. Kralevich pripomenula, že ona za volantom v osudný deň nenafúkala. Samotný status europoslankyne označila za hyenistický. „Vyprosím si takéto komenty… a takéto politické zneužívanie tragických udalostí niekým, kto má dokončenú základnú školu! Moja nehoda nebola pod vplyvom alkoholu, dokonca ani rýchlosti a ani s používaním mobilu. Bolo to, žiaľ, obrovské nešťastie.. Akosi ste zabudli na Lipšica!,“ ohradila sa. Nebola jediná.

Ozval sa aj Štefan Skrúcaný, ktorého Nicholsonová tiež menovala. On rovnako spôsobil v minulosti nehodu, pri ktorej zomrela chodkyňa. „Prajem vám veľa šťastných kilometrov pani Nicholsonová…a je mi trochu smutno, že ste to zobrali ´plošne´…je to veľmi povrchné…aj pán Lipšic to už pochopil…,“ napísal.

„Pán Skrúcaný, ja proti vám osobne nič nemám, vôbec nie, párkrát sme sa aj osobne stretli. Ale považujem za absurdné, aby za zabitie človeka, akokoľvek neúmyselne, dostal človek podmienku," odpísala mu Nicholsonová. Zákon má podľa nej chrániť tých najzranitelnejších a tými sú v cestnej premávke chodci a cyklisti. "Takto sú postavené zákony v mnohých západoeurópskych štátoch, a preto si šoféri nedovolia prekročiť rýchlosť, nedať prednosť chodcovi na priechode, nespomaliť pred priechodom atď. Som presvedčená, že aj nízke tresty, a to najmä pri medializovaných prípadoch, majú ma svedomí agresívne správanie na slovenských cestách a nedodržiavanie pravidiel. Aj tento šofér, ktorý zabil piatich ľudí po vystúpení z autá kričal: Viete, kto som ja? Akosi sme si zvykli, že zvučným menám sa všetko prepečie. Pozor, netvrdím, že medzi vašou nehodou a touto nie je x- rozdielov. Som v kontakte s ľudmi z Cyklokoalície, ktorí na to poukazujú už roky vrátane zníženia max. rýchlosti v mestách a viac kontrol zameraných na meranie rýchlosti nielen na diaľniciach, ale aj v mestách a obciach. Možno tu by pomohol hlas našich celebrít, aby sa tato téma zviditeľnila. Lebo je naozaj smutne, ako nekultúrne sa správame na našich cestách,“ dodala europoslankyňa.

Do diskusie sa zapojil aj Bazovský

Na Nicholsonovej status zareagoval dokonca aj dopravný analytik Ján Bazovský. „Lucia veľmi opatrne s tým nálepkovaním. Ja by som mohol napísať dosť bolo ožratých športovcov, novinárov, dosť bolo ožratých alebo arogantných politikov. Z tých posledne menovaných si veľa vodičov berie príklad. Máš si síce obsiahly status, ale prapodstatu opilcov na cestách si nevystihla. O ich rastúcom počte majú policajti a, nakoniec, celá spoločnosť priebežné informácie. A opatrenia? Žiadne. Je sa čím vôbec chváliť keď aj policajti chytia opitého vodiča. Koľko kilometrov prešiel a koľko ľudí mohol pozabíjať kým ho chytili?,“ pýta sa.

Pripomenul, že od vzniku Slovenskej republiky zahynulo na cestách okolo 20-tisíc ľudí, či je jedno kompletné okresné mesto. „Pri pandémii zruba tiež asi toľko len rozdiel je v miliardách eur, ktoré sa do jej zvládnutia naliali. A na cesty a dopravu za 30 rokov koľko? Nič. Ani len tú pos...tú diaľnicu z Bratislavy do Košíc nevie žiaden politik dostavať. A u opilcov za volantom treba začať tam, kde pili a tam, kde nasadli do auta. Hoci ich mnohí vidia, dokonca im aj pomáhajú, zabrániť im v jazde (a zachrániť mnohé životy) nechce nikto. Ako učiť účastníkov cestnej premávky k zodpovednosti, keď im vy, politici, dávate opačné príklady?,“ dodal.