Fico podal trestné oznámenie pre možné úplatky od kajúcnikov

Poukázal na "neštandardne vysokú odmenu" vo výške takmer 500.000 eur dvom advokátom od podnikateľa Michala S. Tie mali byť potom podľa Fica použité na fiktívny nákup strieborných mincí. "Nás to absolútne oprávňuje na konštatovanie, že tieto zdroje môžu byť používané ako úplatky pre policajtov a prokurátorov na Úrade špeciálnej prokuratúry, aby sa vybavovali rôzne ústupky týmto udavačom," zdôraznil.

VIDEO Robert Fico vypovedal na Generálnej prokuratúre: Podal trestné oznámenie

Predseda Smeru-SD opakovane spochybňoval dôveryhodnosť tzv. kajúcnikov. Konkrétne bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa a exšéfa finančnej polície Bernarda Slobodníka. Zverejnené nahrávky majú podľa neho potvrdzovať, ako sa pripravujú ich výpovede na Úrade špeciálnej prokuratúry, tiež "intelektuálnu nízkosť týchto udavačov".

Fico ďalej zdôraznil, že by mali byť zastavené všetky trestné stíhania, kde ako svedok vystupuje Bernard Slobodník. "Nie je možné pristupovať k takýmto dôkazom spôsobom, že až keď budú na základe takýchto vyfabulovaných výpovedí ľudia odsúdení, potom to budeme vyšetrovať," uviedol bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý čelí spolu s Ficom a Robertom Kaliňákom obvineniu v kauze Súmrak. Advokát Marek Para, obvinený v kauze Kaifáš, poukázal na to, že nemajú prístup ku všetkým dôkazom.