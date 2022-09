Kolaps zdravotníctva pokračuje: Výpovede už podalo vyše 2-tisíc lekárov! Odborníci prezradili, čo nám hrozí

Aj keď včera popoludní bol počet podaných výpovedí od lekárov na celom Slovensku 1948, medzitým sa pre tento rázny krok rozhodli ďalší zdravotníci. Podľa šéfa Lekárskeho odborového združenia Petra Visolajského bolo k piatkovému ránú podaných 2038 výpovedí a stále sa rozhodujú noví a noví lekári, ktorým aktuálna situácia v zdravotníctve prekáža. Visolajský vo štvrtok ozrejmil, že ide prioritne o výpovede lekárov, ktorí sú odhodlaní vydržať až do konca, aby sa atmosféra v zdravotníctve po dlhých rokoch zlepšila.

Celkovo podľa jeho slov sa zapojili lekári z 27 nemocníc na Slovensku, a to univerzitných, fakultných, ale aj krajských a súkromných. K iniciatíve svojich kolegov sa pridávajú aj zdravotníci z Ukrajiny či tretích krajín pôsobiacich v slovenskom zdravotníctve. Lekárom od 1. októbra plynie dvojmesačná výpovedná lehota a ak sa nič nezmení, najhoršia situácia nastane od 1. decembra.

Nemocnice sú však v súčasnosti poväčine skúpe na slovo. Kým niektoré priznávajú, že hromadné výpovede evidujú, iné sa vyjadrovať nechcú. Koľko výpovedí v konkrétnych zariadeniach doteraz padlo, nie je zrejmé, nemocnice ich nekonkretizujú. V niektorých ich zatiaľ nedoručili. Odborári avizovali, že výpovede budú lekári podávať vo štvrtok aj v piatok (30. 9.). V košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura už doručili hromadné výpovede. "Zatiaľ nebudeme komentovať počet výpovedí, naši zamestnanci ich musia verifikovať," uviedla hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.

Ubezpečila, že aktuálne sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti nič nemení, pretože plynie dvojmesačná výpovedná lehota. Nemocnica má podľa jej slov vytvorené krízové scenáre pre rôzne počty výpovedí. "Tak, aby sme vedeli zabezpečiť akútnu zdravotnú starostlivosť, plynulú prevádzku a aby sa v minimálnej miere skomplikovalo poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom," deklarovala. Aj Univerzitná nemocnica Martin má pripravený krízový scenár. "Ale ťažko sa to rieši vo fiktívnej rovine. Musíme počkať do piatka, ako sa reálne situácia u nás vyvinie," skonštatovala jej hovorkyňa Katarína Kapustová.

Napríklad Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina zatiaľ žiadne výpovede neeviduje. "Predpokladáme, že sa situácia zmení v priebehu zajtrajšieho dňa, informácie budeme aktualizovať," doplnila jej hovorkyňa Lenka Záteková. Trenčianska aj trnavská fakultná nemocnica, naopak, potvrdili, že u nich už výpovede doručili, bližšie informácie k číslam podľa nich poskytne ministerstvo zdravotníctva. Hovorca trnavskej nemocnice Matej Martovič nevylúčil, že môže dôjsť aj k ďalším výpovediam.

O číslach nehovorí ani detská banskobystrická fakultná nemocnica s poliklinikou. "Situáciu okolo výpovedí lekárov veľmi citlivo vnímame a komunikujeme s naším zriaďovateľom. Vnímame ju ako vážnu, až kritickú a v tejto chvíli by sme ju nechceli ešte viac hrotiť. Naším prvoradým cieľom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a to pokiaľ možno bez prerušenia. Veríme, že to spoločne s našimi zamestnancami dokážeme zvládnuť," povedala hovorkyňa Jana Petríková. Hovorkyňa Banskobystrickej fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Ružena Maťašeje reagovala, že vzhľadom na to, že výpovede môžu podať lekári aj v piatok, informáciu o ich počte nemocnica poskytne po ich doručení a zosumarizovaní.

Hrozia viaceré problémy, tvrdí INESS

Pri vyše 1900 výpovediach lekárov by sa znížila dostupnosť a kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Čakacie doby by boli dlhšie a čas strávený na pacienta kratší. Uviedol to analytik INESS Martin Vlachynský.

Vlachynský upozornil, že podávanie výpovedí je súčasťou vyjednávacej stratégie. Reálny počet výpovedí bude podľa neho nižší. "Zmeniť kariéru so sebou nesie veľa nákladov - sťahovanie, byrokracia, noví klienti, nový kolektív," skonštatoval. Situáciu podľa neho však nemožno zľahčovať. "Záujem o lekárov v zahraničí vrátane ľahko dostupnej Českej republiky je veľký. Nesmieme zabúdať aj na to, že mnoho lekárov je v dôchodkovom veku a alternatívou je pre nich aj odchod do dôchodku," podotkol.

Lekári podľa šéfa odborárov Petra Visolajského inú možnosť nemajú. LOZ deklarovalo, že je naďalej pripravené konštruktívne rokovať. Lekárski odborári už dlhšie avizovali podanie výpovedí na znak nesúhlasu s aktuálnymi podmienkami v systéme. Premiér Eduard Heger (OĽANO) výzvou na zodpovednosť apeloval na lekárov, aby prehodnotili výpovede. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) avizoval stretnutia s riaditeľmi nemocníc aj odborármi. Rezort deklaroval, že je otvorený novej požiadavke odborárov o podpísaní memoranda k plánu riešení situácie v zdravotníctve.