Hanba v poslaneckých laviciach! Tabák s Cigánikovou sa hašterili v nočnom bare, pamätné POCEM aj pokrčený plagátik

Bývalá tenistka a terajšia poslankyňa za Sme rodina Romana Tabák mala v piatok v jednom z bratislavských podnikov dať facku poslankyni SaS Jane Bittó Cigánikovej. Tá o tom informovala na sociálnej sieti, pričom dodala, že na Tabák podáva trestné oznámenie. Extenistka neostala nič dlžná svojej povesti a pre televíziu Joj sa vyjadrila, že bitku začala Cigániková a keby nebol pri nej ochrankár, nevie ako by to dopadlo. Toto však nie je jediný prípad kedy sa tí, ktorí majú našu krajinu reprezentovať, správali ako odtrhnutí z reťaze.

Takú ti je*nem!

Asi najpamätnejší, najmä pre staršie ročníky, je agresívny Vladimír Mečiar. Ešte v roku 2002, keď bol predsedom HZDS, sa neovládol a slovne aj fyzicky napadol vtedajšieho redaktora televízie Joj Ľuboslava Choluja. Redaktor sa ho vtedy pýtal, odkiaľ zobral peniaze na financovanie svojej vily Electra. Mečiar najskôr na to nereagoval a kráčal ďalej na diskusiu do rozhlasu. Keď sa ho novinár otázku opýtal znova, Mečiar ho chytil za košeľu a natiahol päsť. "Ešte raz sa ma to opýtaš, takú ti je*nem, že sa nespamätáš!" povedal vulgárne vtedajší predseda HZDS. Novinár zvažoval aj podanie trestného oznámenia.

Hlina napadol Martvoňa priamo v parlamente

V roku 2013 poslanec Alojz Hlina napadol pri faktickej poznámke v rokovacej sále poslanca za Smer-SD Antona Martvoňa a roztrhal mu gate. Martvoň vtedy hovoril o tom, že Hlina kritizuje exekútorov, ktorí chcú očistiť a zlepšiť fungovanie svojho stavu a pritom sám zbohatol na predávaní alkoholu mladistvým. Hlina predtým opakovane Martvoňa označil za úbožiaka a vyčítal mu, že z jeho počítača na právnickej fakulte odchádzali ohováračské e-maily na úradníčku, ktorá si dovolila upozorniť na nekalé praktiky a keď ju za to vyhodili z práce, išla robiť do McDonaldu. Hlina Martvoňovi túto záležitosť v pléne pripomína opakovane, Martvoň už na neho v tejto veci podal aj trestné oznámenie. "Podám oficiálnu sťažnosť predsedovi parlamentu Pavlovi Paškovi, poslanec Hlina ma napadol, sotil ma zo stoličky a neumožnil mi dokončiť faktickú poznámku," uviedol Martvoň. Hlina tvrdí, že poslanca Smeru-SD nenapadol. "Keby som ho napadol, ležal by na áre," povedal.

Matovičove injekčné striekačky

V roku 2012, keď expremiér a súčasný minister financií sedel v opozícii, sa postaral o viacero trapasov. Jedným z nich boli aj injekčné striekačky, ktoré vysypal na hlavu Martinovi Poliačikovi. Úvod vtedajšej schôdze poznačila roztržka medzi šéfom OĽaNO Igorom Matovičom a poslancom SaS Martinom Poliačikom."Navrhujem, aby sme uvoľnili poslanca Poliačika na dlhodobé neplatené voľno, aby sa mohol venovať drogovo závislým deťom...Ak bude ešte raz nabádať k užívaniu heroínu, aj keď bude na neho zákon krátky, moja ruka bude na neho dostatočne dlhá," uviedol Matovič svoj návrh pri schvaľovaní programu schôdze. Vzápätí Matovič vysypal Poliačikovi na hlavu obálku, v ktorej mal niekoľko väčších aj menších injekčných striekačiek. Atmosféru v sále upokojoval predseda parlamentu Pavol Paška, o návrhu Matoviča hlasovať nedal. Poslanec za Most-Híd Peter Osuský navrhol Matovičovi, aby prešiel kurzom čítania s porozumením, čo je problém aj u mladšej generácie.

Facka od Belousovovej

Pri bývalom premiérovi a ministrovi financií ešte ostaneme. V roku 2010 v parlamente dostal facku od vtedajšej podpredsedníčky opozičnej SNS Anny Belousovovej. Belousovovej sa údajne nepáčilo, že ju vo svojom článku v regionálnych inzertných novinách oslovil "Anča".

Potýčka s kotlebovcami

Za poslaneckými trapasmi však nemusíme chodiť niekoľko rokov dozadu. Okrem Tabák a Cigánikovej sa o ne dosť často stará či už sám Matovič alebo napríklad aj kotlebovci. Pamätné je blokovanie rečníckeho pultu slovenskou vlajkou, načo sa pred nich s ukrajinskou postavila Jana Bittó Cigániková a Miroslav Žiak. Vtedy Andrej Medvecký a Peter Krúpa chytili fľaše s vodou a vyliali ich do tváre Žiakovi aj na ukrajinskú vlajku. Bittó Cigániková im neostala nič dlžná a útok vodou im opätovala.

Matovičov plagátik

Igor Matovič sa o rozruh postaral aj na tlačovke opozičnej strany Smer. Vtedy predseda strany Robert hovoril o Gorile, keď prišiel minister financií s plagátikom v ruke a postavil sa pred poslancov smerom k novinárom. Juraj Blanár sa mu pokúsil plagát vytrhnúť a vtedy nastala skutočne komická situácia.

Pamätné POCEM

A na záver opäť kotlebovci, tentokrát bývalí. Počas toho, ako rozprával odsúdený poslanec vtedy z ĽSNS Milan Mazurek, poslanec Miroslav Žiak zo SaS si na papier napísal "urevaný nácek". To vyprovokovalo všetkých kotlebovcov. O incidente vtedy informoval sám poslanec Žiak, ktorý to popísal na sociálnej sieti. "Dnes som si dovolil napísať na papier pri vystúpení poslanca Mazureka nápisom UREVANÝ NÁCEK Počas toho ako rozprával, že my sme fašisti... Čo ho podnietilo ešte väčšmi rozprávať počas jeho rozpravy o tom, že my sme fašisti," napísal Žiak. Mazurek sa mal na Žiaka zahnať a padli aj strkanice a zakričal "POCEM!" "Najskôr sa na mňa zahnal, následne prišiel za mnou a strčil do mňa spôsobom takým, že ako rozhodca by som udelil minimálne žltú kartu, následne prišiel ochrankár Suja a vytrhol mi môj papier surovo z rúk," opisuje Žiak s tým, že počas toho, ako si išiel sadnúť, sa mu dokonca kotlebovci vyhrážali.