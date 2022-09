V zdravotníctve možno ušetriť desiatky miliónov eur, ukázala revízia výdavkov

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Efektívnejšie využívanie zdrojov v zdravotníctve by mohlo na budúci rok usporiť 127 miliónov eur z verejného zdravotného poistenia. Potrebné je efektívnejšie využívanie liekov či riešenie počtu a cien diagnostických vyšetrení. Celkový potenciál úspor do roku 2030 predstavuje 483 miliónov eur. Vyplýva to z aktuálnej revízie výdavkov na zdravotníctvo Inštitútu zdravotných analýz (IZA) a Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR.