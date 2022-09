Slovenským elektrárňam hrozí bankrot: Vláda chce spoločnosti prikázať, za akú cenu má energie predávať

Väčšinový podiel v SE má pod kontrolou taliansky koncern Enel so skupinou Energetický a priemyselný holding (EPH) českého podnikateľa Daniela Křetínského. Ďalších 34 percent akcií SE drží slovenská vláda.

Generálny riaditeľ SE Branislav Strýček novinárom povedal, že podnik predal do zahraničia zhruba polovicu z plánovanej produkcie na budúci rok. Ak by vláda prikázala firme dodávať spomínaný prúd na Slovensko, podnik by musel splniť svoje kontrakty a pre svojich odberateľov nakúpiť elektrinu za trhové ceny, ktoré už predtým výrazne stúpli. To by podľa firmy viedlo k jej krachu. Slovenské elektrárne sú silne zadlžené v súvislosti s dostavbou dvoch blokov jadrovej elektrárne Mochovce. Firma tento mesiac po získaní príslušného povolenia začala pracovať na spustení tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce, štvrtý blok tam ešte dobudovaný nebol.

Spomínané tvrdenia SE označilo ministerstvo hospodárstva za nekorektné, podnik ho podľa svojho tlačového odboru informoval o svojich finančných ťažkostiach ešte pred prípravou spomínaného zákona.

"Možné finančné problémy Slovenských elektrární môžu byť dôsledkom nesprávnych manažérskych rozhodnutí, nie dôsledkom parlamentom prijatých opatrení, ktoré nemusia byť realizované," uviedol minister hospodárstva Karel Hirman. Pripravované opatrenie by podľa neho štát uplatnil len v prípade astronomicky vysokých cien energií, ktoré by sa stali nedostupnými.

Slovensko sa tento rok dohodlo so súkromnými akcionármi SE, že podnik časť svojej produkcie v nasledujúcich dvoch rokoch dodá slovenským domácnostiam za cenu, ktorá je výrazne nižšia oproti súčasnej cene na trhu.