MIMORIADNE Slovenskej ekonomike hrozí kolaps: Premiér Heger pripúšťa aj zoštátnenie

BRATISLAVA - Slovenské ekonomike hrozí kvôli prudko rastúcim nákladom na elektrinu kolaps, povedal britskému ekonomickému denníku Financial Times (FT) slovenský premiér Eduard Heger. Obrovský nárast cien po ruskej invázii na Ukrajinu by podľa neho mohol slovenskú ekonomiku zlikvidovať, ak Bratislava nezíska z Bruselu podporu rádovo miliárd eur. FT označil jeho slová za doteraz najostrejšie vyjadrenie predstaviteľa únijnej krajiny k dopadom globálnej energetickej krízy.

Heger zároveň varoval, že ak by sa jeho krajina pomoci z Európskej únie nedočkala, bol by nútený pristúpiť k zoštátneniu dodávok energií v krajine.

Slovensko je významným producentom elektriny z jadrových a vodných elektrární. Najväčší producent v krajine ale na začiatku roka urobil nákladné rozhodnutie - predať prebytočnú energiu obchodníkom. Títo obchodníci teraz predávajú kontrakty späť na Slovensko za trhové ceny, ktoré sú zhruba päťkrát vyššie.

"Slováci kupujú za 500 eur to, čo predali za 100 eur," vyhlásil Heger. To je tiež podľa neho dôvod, prečo by na Slovensku nefungoval plán Európskej komisie (EK) uvaliť mimoriadnu daň na výrobcov elektriny v regióne.

Hegerovo varovanie zdôrazňuje obrovské dôsledky snahy Moskvy obmedziť dodávky plynu do Európy v reakcii na sankcie Európskej únie zavedené proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu. Tie tento rok v lete výrazne prispeli k tomu, že cena elektriny v Európe vystúpila na rekordné hodnoty.

Heger uviedol, že ak chce EÚ daň z mimoriadnych ziskov, musí byť európska. Zisky z dane by potom mali byť rozdelené rovnomerne po celej EÚ, čo by Slovensku vynieslo asi 1,5 miliardy eur. Chce tiež, aby Brusel uvoľnil päť miliárd eur z nevyužitých fondov pre regionálny rozvoj a tieto peniaze použil na zníženie účtov za energie pre podniky.

"V opačnom prípade (slovenské podniky) zavrú a môže dôjsť skutočne ku kolapsu celej ekonomiky," povedal Heger.

EK navrhla, aby bolo možné donútiť výrobcov elektriny, ktorí nepoužívajú plyn, odovzdať výnosy nad 180 eur za megawatthodinu (MWh) a tieto peniaze použiť na kompenzáciu spotrebiteľom. To je však nad úrovňou, na ktorej predávali väčšinu svojej energie Slovenskej elektrárne (SE), hlavná slovenská elektrárenská spoločnosť. Heger preto vyzval Brusel, aby prípadnú daň z neočakávaných ziskov rozšíril aj na sprostredkovateľov, ktorí z vysokých cien tiež profitujú.

"Musíme zahrnúť aj obchodníkov, pretože musíme pochopiť, že obchodníci sú tí, ktorí vlastnia kontrakty (na energiu)," povedal. O návrhoch EK majú rokovať ministri energetiky EÚ na piatkovom zasadnutí. Heger však pripustil, že Slovensko by mohlo byť prehlasované.

Heger zdôraznil, že Slovensko s počtom 5,5 milióna obyvateľov je v ťažkej situácii, pretože účty za energie tvoria desať percent priemerných výdavkov domácností a krajina má tiež neúmerne veľký sektor ťažkého priemyslu. Tieto továrne budú v najbližšej dobe podpisovať zmluvy na dodávky elektriny v budúcom roku a pokiaľ obchodníci začnú ponúkať ceny 500 až 600 eur za megawatthodinu, začne to ekonomiku okamžite ničiť.

Kvôli vysokým cenám už zastavila výrobu hliníkárenská spoločnosť Slovalco, ktorá sa na spotrebe elektriny v krajine podieľa takmer desatinou. Ekonomika Slovenska kvôli vojne na Ukrajine spomalila a EK Slovensku zhoršila prognózu rastu ekonomiky na tento rok na 1,9 percenta. Na budúci rok počíta s rastom o 2,7 percenta. Inflácia dosiahla dvojciferné hodnoty.